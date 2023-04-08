اليوم السابع عشر من شهر رمضان

الصيام هو في اللغة الإمساك، ويستعمل فيت الخيل: وقفتْ، وفي الشرع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص، في زمن مخصوص من شخص مخصوص، ويقال: رمضان وشهر رمضان، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه البخاري والمحققو كل إمساك؛ يقال: صام: إذا سكتَ، وصامن، قالوا: ولا كراهة في قول: رمضان، وقال أصحاب مالك: يكره أن يقال: رمضان، بل لا يقال إلا شهر رمضان، سواء إن كان هناك قرينة أم لا؛ (المجموع؛ النووي، كتاب الصيام، صوم شهر رمضان)