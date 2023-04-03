نصائحي للمراجعة #باك_2023

_ أولا يجب عليك عدم الخوف يوم الذهاب لإجتياز البكالوريا، والاكثار من الإستغفار والحوقلة، وقراءة سورة البقرة لأن فيها فائدة عظيمة

2- سيقومون بإعطاءك موضوعين، إختر الموضوع الذي يمكن أن تحقق فيه نقاط أكثر

3- في هذه الفترة قم بحل مواضيع البكالوريا، وقم بإقتباس مختلف الافكار وأكتبها في كراسك الخاص خاصة في مادة العلوم والفيزياء والرياضيات

- في مادة الفرنسية قم بحفظ اكبر عدد ممكن من المصطلحات في النص التاريخي، وكيفية كتابة compte rendu

5-في الانجليزية قم كذلك بحفظ مختلف المصطلحات في كل وحدة، ومختلف القواعد خاصة كيفية تصريف الافعال والجداول...، بالاضافة الى كيفية كتابة الفقرة

6- في الفلسفة قم بحفظ مختلف الحجج والبراهين وأقوال الفلاسفة والمسلمات مع منهجية كتابة مقالة فلسفية (الاستقصاء بالوضع، الجدلية، المقارنة)



7- في مادة الادب العربي حاول التمكن قدر الامكان من مختلف أنواع الشعر والنثر مع مختلف خصائصهم، بالاضافة الى كيفية التلخيص (البناء الفكري)، زد على ذلك كيفية الاعراب (اذا، حينئذ، اذ...) بالإضافة الى الصور البيانية وأنواعها ودورها في النص، اضافة الى أدوات الاتساق والانسجام، الحقل المعجمي...



8-في الاجتماعيات حاول حفظ المصطلحات والشخصيات بذكاء حيث كل شخصية اعطيها ثلاث أشياء تميز بها، بالاضافة الى تعلم منهجية التعليق على الجداول والمنحنيات البيانية، الدوائر، دون أن تنسى المنهجية الخاصة لكتابة مقال...

9-في العلوم الاسلامية تعتمد على الحفظ والفهم يجب أن تكون حافظ جميع دروسك، بالاضافة الى التمكن من أسئلة الفهم