ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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ملخص حول النثر العلمي المتأدب.....
تعريفه : هو لون نثري قديم انتشر في عصر الضعف والانحطاط يعالج و يدون موضوعات علمية بأسلوب أدبي فني ..
خصائصه : من خصائص هذا اللون نثري نذكر ....
* استخدام المصطلحات العلمية
* منهجية الإجمال والتفصيل في عرض الأفكار
*الإكثار من المحسنات البديعية (. الجناس ،الطباق ، السجع ....)
* انعدام الخيال في مثل هذه النصوص
* الاستعانة بالأرقام والإحصائيات
* طغيان الأسلوب الخبري
رواده ( الكتاب الذين يكتبون على منوال هذا الغرض ) ...
* ابن خلدون ( وسنتطرق لخصائص الكتابة عنده )
* القزويني
* القلقشندي
* النويري
النمط الغالب على هذا اللون النثري ....
دائماً مانجد الكاتب يستعين بالنمط التفسيري وذلك لانه يفسر ويعلل ويشرح الافكار العلمية.
إذا النمط الغالب هو النمط التفسيري .
نزعاته ....
نزعة علمية : الطرح العلمي والتفسير والتعليل
نزعة اصلاحية : ونجده دائما في رغبة الكاتب من وراء كتابة نصه في التغير والإصلاح
قيمه ....
قيمة علمية
قيمة فنية
تنبيه : هذا النوع من النصوص خالٍ من العاطفة والخيال
الموضوعات التي يعالجها هذا اللون النثر ويعالجها .....
علم التاريخ
علوم طبيعية
السياسة والحكم
النفس والطبع البشري
علم الاجتماع (ونجده كثيرا عند ابن خلدون )
وكثير مانجد سؤال يتكرر في البكالوريا وهو ماهي المنهجية التي اتبعها الكاتب في طرح أفكاره ....
الإجابة : هي منهجية أو تقنية الإجمال والتفصيل وهي من خصائص هذا النوع من النثر
وسنضع منشور خاص بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا النوع من النثر وكذلك كيفية التفريق بينه وبين المقال .
تعريفه : هو لون نثري قديم انتشر في عصر الضعف والانحطاط يعالج و يدون موضوعات علمية بأسلوب أدبي فني ..
خصائصه : من خصائص هذا اللون نثري نذكر ....
* استخدام المصطلحات العلمية
* منهجية الإجمال والتفصيل في عرض الأفكار
*الإكثار من المحسنات البديعية (. الجناس ،الطباق ، السجع ....)
* انعدام الخيال في مثل هذه النصوص
* الاستعانة بالأرقام والإحصائيات
* طغيان الأسلوب الخبري
رواده ( الكتاب الذين يكتبون على منوال هذا الغرض ) ...
* ابن خلدون ( وسنتطرق لخصائص الكتابة عنده )
* القزويني
* القلقشندي
* النويري
النمط الغالب على هذا اللون النثري ....
دائماً مانجد الكاتب يستعين بالنمط التفسيري وذلك لانه يفسر ويعلل ويشرح الافكار العلمية.
إذا النمط الغالب هو النمط التفسيري .
نزعاته ....
نزعة علمية : الطرح العلمي والتفسير والتعليل
نزعة اصلاحية : ونجده دائما في رغبة الكاتب من وراء كتابة نصه في التغير والإصلاح
قيمه ....
قيمة علمية
قيمة فنية
تنبيه : هذا النوع من النصوص خالٍ من العاطفة والخيال
الموضوعات التي يعالجها هذا اللون النثر ويعالجها .....
علم التاريخ
علوم طبيعية
السياسة والحكم
النفس والطبع البشري
علم الاجتماع (ونجده كثيرا عند ابن خلدون )
وكثير مانجد سؤال يتكرر في البكالوريا وهو ماهي المنهجية التي اتبعها الكاتب في طرح أفكاره ....
الإجابة : هي منهجية أو تقنية الإجمال والتفصيل وهي من خصائص هذا النوع من النثر
وسنضع منشور خاص بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا النوع من النثر وكذلك كيفية التفريق بينه وبين المقال .