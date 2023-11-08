النثر العلمي المتأدب

ريحـان

ريحـان

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🛑 ملخص حول النثر العلمي المتأدب..... ⬇️
🔴 تعريفه : هو لون نثري قديم انتشر في عصر الضعف والانحطاط يعالج و يدون موضوعات علمية بأسلوب أدبي فني ..
🔴 خصائصه : من خصائص هذا اللون نثري نذكر ....⬇️
* استخدام المصطلحات العلمية
* منهجية الإجمال والتفصيل في عرض الأفكار
*الإكثار من المحسنات البديعية (. الجناس ،الطباق ، السجع ....)
* انعدام الخيال في مثل هذه النصوص
* الاستعانة بالأرقام والإحصائيات
* طغيان الأسلوب الخبري
🔴رواده ( الكتاب الذين يكتبون على منوال هذا الغرض ) ...⬇️
* ابن خلدون ( وسنتطرق لخصائص الكتابة عنده )
* القزويني
* القلقشندي
* النويري
🔴 النمط الغالب على هذا اللون النثري ....⬇️
دائماً مانجد الكاتب يستعين بالنمط التفسيري وذلك لانه يفسر ويعلل ويشرح الافكار العلمية.
إذا النمط الغالب هو النمط التفسيري .
🔴 نزعاته ....⬇️
نزعة علمية : الطرح العلمي والتفسير والتعليل
نزعة اصلاحية : ونجده دائما في رغبة الكاتب من وراء كتابة نصه في التغير والإصلاح
🔴 قيمه ....⬇️
قيمة علمية
قيمة فنية
❎ تنبيه : هذا النوع من النصوص خالٍ من العاطفة والخيال
🔴 الموضوعات التي يعالجها هذا اللون النثر ويعالجها .....⬇️
علم التاريخ
علوم طبيعية
السياسة والحكم
النفس والطبع البشري
علم الاجتماع (ونجده كثيرا عند ابن خلدون )
وكثير مانجد سؤال يتكرر في البكالوريا وهو ماهي المنهجية التي اتبعها الكاتب في طرح أفكاره ....⬇️
الإجابة : هي منهجية أو تقنية الإجمال والتفصيل وهي من خصائص هذا النوع من النثر
وسنضع منشور خاص بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا النوع من النثر وكذلك كيفية التفريق بينه وبين المقال .
 
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