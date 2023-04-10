المدام و بناتي راهم عارضينكم ما تحشمونيش رواحو

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,669
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
الحقيقة كلمة شكر قليلة في حق
المدام
و بناتي هبة و ساجدة
هته صور لبعض السفرات
إلتقاطات بنتي ساجدة من زوايا غير جيدة
لكن لا يمنع أن أشارككم إياها

الدعوة عامة و اللي جاته حاجة سامطة يضرب النح و ما يخبرش هههههههه


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secret de coeur

secret de coeur

:: عضو بارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,726
النقاط
356
محل الإقامة
Incheon.SK
الجنس
أنثى
شكرا شكرا ع العرضة خيو
ربي يحفظلك العائلة تاعك وويفرحك بساجدة واختها
صح فطوركم نتوما تان
 
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