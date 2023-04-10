المدام و بناتي راهم عارضينكم ما تحشمونيش رواحو

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 15,669
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
الحقيقة كلمة شكر قليلة في حق
المدام
و بناتي هبة و ساجدة
هته صور لبعض السفرات
إلتقاطات بنتي ساجدة من زوايا غير جيدة
لكن لا يمنع أن أشارككم إياها
الدعوة عامة و اللي جاته حاجة سامطة يضرب النح و ما يخبرش هههههههه
* * *
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المدام
و بناتي هبة و ساجدة
هته صور لبعض السفرات
إلتقاطات بنتي ساجدة من زوايا غير جيدة
لكن لا يمنع أن أشارككم إياها
الدعوة عامة و اللي جاته حاجة سامطة يضرب النح و ما يخبرش هههههههه
* * *
@Adem4dz
@السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @ALGERIA DZ @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @عبدالرؤوف1 @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@زخة مطر @آمِيْرَتُه @اميرة المدائن
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