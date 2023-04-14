تجميع مواضيع مسابقة سهرتنا في رمضان

السلام عليكم .... منورين لماويات لماوين ان شاء الله يكون جاز نهاركم لاباس وتكونوووا مهنيين 😀😀😀😀 فيما يلي مشاركتى في مسابقة سهرتنا لرمضان الله غالب كل مانقول نصور ونحط يانصور قبل الفطور مور لفطور منلحقش يا العكس هههههه هياا خلطتها وخلاص 😊😊😊😊 لاسويت طارت الله غالب 😢😢😢 صحة...
صحا فطوركم راكي جوعتيني😋 بلاصتك في قناة سميرة Tv أنا من جماعة الريجيم أعطيني غير القهوة وبلا سكر الله يسلمك، صح فطورك أخي حاتم، وصح رمضانك باينا راه غالبك رمضان، بصح مليحة القهوة بلا سكر ماطلبتش الغالي🥰
صحا فطوركم راكي جوعتيني😋 بلاصتك في قناة سميرة Tv أنا من جماعة الريجيم أعطيني غير القهوة وبلا سكر الله يسلمك، صح فطورك أخي حاتم، وصح رمضانك باينا راه غالبك رمضان، بصح مليحة القهوة بلا سكر ماطلبتش الغالي🥰