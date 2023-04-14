تجميع مواضيع مسابقة سهرتنا في رمضان

صحا فطوركم راكي جوعتيني😋 بلاصتك في قناة سميرة Tv أنا من جماعة الريجيم أعطيني غير القهوة وبلا سكر الله يسلمك، صح فطورك أخي حاتم، وصح رمضانك باينا راه غالبك رمضان، بصح مليحة القهوة بلا سكر ماطلبتش الغالي🥰