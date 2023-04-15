سعد606 ضيف العدد الخامس من عادات وأجواء رمضانية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هل لديكم أجواء خاصة للتحضير لهذا الشهر المبارك في عائلتكم وولاية تڨرت؟

مع حلول شهر رمضان علينا كل عام كهدية من الله -عز وجل- وقد أسرفنا على أنفسنا في والذنوب ليردنا إليه مرة أخرى كفرصة للسير في طريق الطاعة والعبادة، وطلب العفو من الله مستغلين نفحاته الروحانية التي يفرقها الله على الأمة الإسلامية،

ومن أهم الأمور تنظيف المنزل قبل رمضان يكون هدفه الأول والأساسي تقليل واجبات تنظيف البيت اليومية أثناء رمضان لكي لا ترهق ربة المنزل يوميًا أثناء الصيام

ومن هذه المهام مثلا تهوية البيت والفرش واستبدال الأغطية وتحضير ما يمكن تحضيره في الأواني الخاصة لهذا الشهر

وكل هذه الاعمال يجب تقسيمها على مدار أسبوعين كاملين قبل حلول شهر رمضان المبارك

ما هي التوابل التي تحضرونها في مطبخكم التڨرتي لاستعمالها في رمضان؟

تحضيرا لتوابل التي يستعملها اهل توقرت في أطباقهم نجد رأس الحانوت،"الفلفل الأسود، الكَمُّون، الفلفل العَكْري، وغيرها، غير أن كثيرا من النساء تفضل اقتناء التوابل في شكلها الأصلي، ويقمن بغسلها وتجفيفها، ثم طحنها، لاستعمالها خلال مدار السنة وهي من العادات

مظاهر دينية وروحانية موجودة خلال الشهر الفضيل تتميز بها ولاية تڨرت؟

المظاهرات الدينية وروحانية خلال شهر رمضان عديدة ومتنوعة منها :

من فضل الله عز وجل علينا كأمة إسلامية أن أكرمنا بشهرٍ مخصوص تتجلى فيه الرحمات وتتنزل فيه البركات أكثر من غيره، فهو محطة إيمانية تأتي في العام مرةً واحدة، لابد للعاقل من اغتنامها قبل أن تذهب منه وما علينا إلا الأخذ بهذه السبل والتقوي بها،

يبدأ العبد الضعيف لله يومه بالسحور قبل صلاة الفجر , مع التاخير السحور إلى أقصى وقت

ممكن ثم بعد ذلك نستعد لصلاة الفجر قبل الآذان وذلك في المسجد الليل

بعد أن نؤدي الصلاة مع الجماعة نأتي بالأذكار المشروعة إلى أن تطلع الشمس مشتغلا بالذكر وقراءة

القران إذا طلعت الشمس وارتفعت ومضى على شروقها نصلي صلاة الضحى ثم بعد ذلك اخذ قسط من الراحة في المنزل