نهاية المسابقتين

الدينية و الثقافية

شكرا للجميع

من شارك و من تفاعل

و من شاهد

و نعلمكم اننا ما زلنا نقبل المشاركات

حتى أيام العيد

كل عام و انتم بخير

تقبل الله منا و منكم صالح الاعمال



اي إستفسار حول المسابقين

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