الاعلان عن نتائج المسابقة الدينية

الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,725
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
107930

اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة المباركة و كل عام و انتم بخير
و تقبل الله منا و منكم

كما هي العادة دائما اننا نجتمع على الخير
فلقد اجتمعنا خلال الشهر الفضيل على عدد من المسابقات
و كانت هناك مشاركات طيبة و لله الحمد و المنة

و جاءت لحظة التكريمات التي وجدنا صعوبة بالغة في اختيار افضلها فلقد كانت على اعلى مستوى في المراتب الأولى

107931
و منه فإن اعلان الفائزين سيكون على النحو التالي

المرتبة الأولى
الأخ و الأستاذ
@ناصر dz
يتحصل على الوسام التالي
107924
على

107925
نقطة شرفية
107933
المرتبة الثانية و هما اسمين بارك الله فيهما
الأختين
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@ام أمينة
يتحصلان على الوسام التالي

107926
و على
107927
نقطة شرفية
107934

المرتبة الثالثة و هما اسمين ايضا
الاخ الاستاذ @البحر الهادي
و الأخت الفاضلة @اكرام براءة
و يتحصلان على الوسام التالي
107928

و على
107929
نقطة شرفية
107935
اما باقي المشاركين الذين لم يوفقوا في الاجابات الصحيحة او لم يكملو المسابقة فيتحصلون على
107936
نقطة شرفية
و هم
الدكتورة @NAPOLA
و الاخت @Yasmina.yaso
و الاخ @فتى من الغد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنيئا للجميع
و هنيئا لنا تواجدكم و مشاركاتكم

أسعدنا تواجدكم الرائع وحضوركم المميز
نسأل الله العلى القدير أن يجعل مجهوداتكم في ميزان حسناتكم و بارك الله في الجميع
مع تحيات ادارة اللمة
 
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الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
10,725
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
@الامين محمد
@Adam dz
@ALGERIA DZ
@حاتم07
@طموحة
@خووخه
@صمت المشاعر
@صدى الصورة.
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@عبدالرؤوف
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@اميرة المدائن
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@ملكة زوجي
@جليلوس
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@أم أحمــــد يــسّ
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@لؤلؤة قسنطينة
@سكون الفجر
@أشــواق 19
@حلم كبير
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@آية نور اليقين
@آسِيَّه
@فتى من الغد
@فاعل الخير
@Omaar Zengarr
@ام أمينة
@Golden Man
@Soumia hadj mohammed
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@أشرقت نفسي
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
86
النقاط
5
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم
ألف مبروك لكل الناجحييين وعقبال لنجاحات أخرى في الحياة ان شاء الله
مشكور الاخ محمد على مجهوداتك القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك ولكل من ساهم في المسابقة معك واعانك عليها
 
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