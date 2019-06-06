الاعلان عن نتائج المسابقة الدينية

السلام عليكم

ألف مبروك لكل الناجحييين وعقبال لنجاحات أخرى في الحياة ان شاء الله

مشكور الاخ محمد على مجهوداتك القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك ولكل من ساهم في المسابقة معك واعانك عليها​