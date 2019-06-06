الاعلان عن نتائج المسابقة الدينية

الامين محمد
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 10,725
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
اهلا وسهلا بكم اعضاء وزوار اللمة المباركة و كل عام و انتم بخير
و تقبل الله منا و منكم
كما هي العادة دائما اننا نجتمع على الخير
فلقد اجتمعنا خلال الشهر الفضيل على عدد من المسابقات
و كانت هناك مشاركات طيبة و لله الحمد و المنة
و جاءت لحظة التكريمات التي وجدنا صعوبة بالغة في اختيار افضلها فلقد كانت على اعلى مستوى في المراتب الأولى
و منه فإن اعلان الفائزين سيكون على النحو التالي
المرتبة الأولى
الأخ و الأستاذ
@ناصر dz
يتحصل على الوسام التالي
على
نقطة شرفية
المرتبة الثانية و هما اسمين بارك الله فيهما
الأختين
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@ام أمينة
يتحصلان على الوسام التالي
و على
نقطة شرفية
المرتبة الثالثة و هما اسمين ايضا
الاخ الاستاذ @البحر الهادي
و الأخت الفاضلة @اكرام براءة
و يتحصلان على الوسام التالي
و على
نقطة شرفية
اما باقي المشاركين الذين لم يوفقوا في الاجابات الصحيحة او لم يكملو المسابقة فيتحصلون على
نقطة شرفية
و هم
الدكتورة @NAPOLA
و الاخت @Yasmina.yaso
و الاخ @فتى من الغد
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هنيئا للجميع
و هنيئا لنا تواجدكم و مشاركاتكم
أسعدنا تواجدكم الرائع وحضوركم المميز
نسأل الله العلى القدير أن يجعل مجهوداتكم في ميزان حسناتكم و بارك الله في الجميع
مع تحيات ادارة اللمة
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