خيبات الروح

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
947
النقاط
56
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
سلام من القلب على من تمسك بنا
على من احبنا كما نحن
على من أتيحت الفرصة لترك ايدينا
وأبى واحكم قبضته بشدة

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ومرة في العمر
يقف الإنسان بجوار أحدهم ولا يود التحرك حتى لو فات اعالم

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اللهم ارزقنا السند الذي نخشى الارتكان عليه
وابعد عنا أذى الخذلان الذي يأتي بعد إطمئنان وثقة

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لا تسامح من اثقل الحياة على قلبك
ولمن جعل انكسارك
يصل إلى عينيك
وهو يرى
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لم أكن الصديق الوحيد لأي شخص
لم أكن حلما لشخص يحبني
ام أشعر أنني الخيار الأول والاوحد
في حياة احد ولو مرة
كنت دائما شخصا عابرا في حياة الجميع

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لا تبالغ بحبك لأحد
فإن صفعة الخذلان
تأتي بلا مقدمات

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لاباس وكأني لم انطفيء...
لاباس وكأني لم انخدش
لاباس وكان شيأ لم يكم

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انت لا تعرف قصتي
كم كان عمق مصيبتي
أو كم مرة تاذيت وكنت وحدي
لا تعرف شئا عني..انت فقط تعرف اسمي!
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من انتقائي اتمنى ان ينال اعجابكم
 
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