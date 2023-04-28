إعلان امتحان التعليم عن بعد يوم...

Adem4dz

Adem4dz

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إنضم
15 جانفي 2023
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الجزائر
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ذكر
في إعلان للديوان الوطني للتعليم عن بعد
أعلن فيه أن تاريخ إجراء امتحان المستوى ..سيكون يوم: 02-05-2023 لجميع المستويات ( متوسط وثانوي )
و لاستخراج استدعــــــــــاء الامتحان_يمكنكم ذالك من خلال رابط المنصة التالي:


convocation_2023.jpg

 
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