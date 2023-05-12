أسرار الرجال ـ حنان ـ و الله يعيننا على فعل الخير

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,803
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
اهلنا في اللمة الغالية
يوم قررت نكون صادق مع خياتي و أخواتي في اللمة
خصوصا المتزوجات و المخطوبات أما المقبلات فمعليش
تاخذ الموضوع كثقافة عامة و احياطا للمستقبل
اليوم قررت شي خطير
قررت نبيع اخي الرجل و نفضحه و نغسله غسل
اما المخلوقات اللطيفات
المخدوعات الطايحات على رؤوسهن
اليوم قررت نعلمكن حاجات و انتن احرار في التصرف
و الله يعيننا على عمل الخير

عزيزتي و اختي
و الله يعيننا على فعل الخير
الرجل ليس دائما ملاكا يمشي على الأرض
حتى و ان ظهر عليه أنه ملاك و حمل مسبحة و غظ بصره أمامك
و قرء سورة الكهف يوم الجمعة و لبس الابيض و تعطر

يا عيني فلبعض الرجال ـ (الحمد لله لست مثلهم أنا طبعا)
فلبعض الرجال خبايا لو تعلموهن لما بقيتم في المطبخ ساعة
و لن تحضري من اليوم لهم لقمة سواغة و لن تعطوا لهم طاعة
و لن ترقبي عليه من التاقة و لن تكوني له شواقة
و ستتمني تدوسه نـاقة هذا اذا كنتي سامعة لكلامي يا مخلوقة

الله يعيننا على فعل الخير

الحالة الأولى الاكثر انتشارا
و الله يعيننا على فعل الخير
في الهاتف مثلا
إسم قديم كمثال و ليس الحصر
أسم قديم مثلا في الجزاير إسم لخضر او قويدر أو قدور
هته أسماء مشبوهة عادة ما تكون للتمويه
لكن في الواقع هي لحنان أو احدى مثيلاتها
خصوصا اذا قدور و قويدر و لخضر قاع ما يتاصلوش بيه لما يكون في البيت
حلي عينك يا مخلوقة ما تبقايش على نياتك

الحالة الثانية
و الله يعيننا على فعل الخير
إذا دخلتي على الأفندي على غفلة و تفزع
أعلمي عزيزي أنه كان سرحان في حزر القمر هههههه لالا يا النية
الأفندي ماكان سرحان في شغله او مشاريعه
الأفندي على الغالب راه يفكر في شي كادو لحنان أو احدى مثيلاتها

الحالة الثالثة
و الله يعيننا على فعل الخير
إذا الأفندي غير طريخة تسريحة شعره
مثلا كان يمشط على طريقة عبدالحليم و بعدين اصبح يمشط على طريقة حبي
او يرجع شعره للخلف و مشوك بالجال اللي سرقه من جال ولده
اعلمي عزيزتي النية أن لحنان أو احدى مثيلاتها هي من قالت له مازلت صغير علاه راك مكبر روحك

الحالة الثالثة
و الله يعيننا على فعل الخير
حرصه على تصليح سنه المكسر منذ سنة الأولى لزواجكما
خصوصا اذا كان مستعجل في تصليحه و ترك فاتورة الغاز بدون سداد
و راح يصلح سنته
إعلمي حينها أن الأفندي طايح حديدة طبعا و حنان أو احدى مثيلاتها هي السبب

الحالة الرابعة
و الله يعيننا على فعل الخير
اذا الافندي على حين غفلة دمعوا عينيه و هو في الاصل خشبة ليس حنون
هنا ليس لأنه تذكر جداته اللي عمره ما تفكرها لالالا ابدا
اعلمي عزيزتي ان حنان خطبوها و قبلت
بمعنى غاضته عمره و الكادويات اللي راحوا في خسارة

الحالة الخامسة
و الله يعيننا على فعل الخير
اذا ضحك من قلبه على حاجة سامطة او على قصة بايخة
ايضا حينها اعلمي عزيزتي ان الافندي راه المورال طالع
لان حنان أو احدى مثيلاتها قالت له
عمري ما لقيت رجال يفهمني مثلك

الحالة السادسة
اذا الافندي و من دون سابق انذار قال محتاج نعمل رياضة
و حاب الدوارة تروح او خايف على صحتي
و هو اللي عمره ما راح للستاد
اعلمي عزيزتي النية
ان حنان أو احدى مثيلاتها السبب
لأنها قالت امامه تعجبني لاطاي تاع رونالدو

الحالة السابعة
و الله يعيننا على فعل الخير
اذا الافندي كان مصر يعرف حاجة كثقافة عامة
مثلا لقيتي في سجل البحث من النت عمل بحث على
كيف تؤثر على من معك
او كيف تجعله يحبك
او كيف تصبح تتكلم بطريقة جيدة امام الناس
او كيف تجعل شخصا يهتم بك
او كيف تعرف ان شخصا احبك و ما شابه هذا البحث
هنا اعلمي أن الافندي طاح في الشبكة
و حنان أو احدى مثيلاتها السبب

الحو الله يعيننا على فعل الخيرالة الثامنة
فجأة الأفندي اصبح يحب يروح للشغل ويخرج من البيت
و هو في العادة يروح يتكركر
هنا الافندي يستعجل يشوف القمر اللي معاه في الشغل
طبعا ليس مسعود و من معه
و الأكيد
ان حنان أو احدى مثيلاتها السبب
الحالة التاسعة
و الله يعيننا على فعل الخير
اذا الافندي قالك راني راح نعاون صديقي او زميلي بـ500 الف
راه عنده مشاكل
و هو في الاصل نحاسة يموت على الدراهم
هنا اعلمي ان حنان أو احدى مثيلاتها السبب
لأنها في خاطرها حاجة لا زميل و لا هم يحزنون

و في هذا القدر كفاية فضايح
و اي رجل يحل فمه آني خحذرتكم نزيج نبيع كلش هههههههه

طبعا موضوع للمزاح لا اكثر
لذالك عزيزتي اذا حبيتي الأفندي في يطيحش في شباك
حنان أو احدى مثيلاتها اهتمي به اكثر
ياتل قلوبنا طاهرة او نحن على نياتنا و القط ياكل عشانا
و الله يعيننا على فعل الخير
تصرفات-الرجل-عندما-يحب-بصمت.jpg

 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,803
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
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