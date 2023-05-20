السلام عليكم

اخوتي اردت اخذ نصيحتكم فيما يخص موضوع طلاق اختي

في الحقيقة هي في 35 جميلة جدا ام لطفل عمره 7 سنوات منذ ثلاث سنوات صارت المشاكل بينها و بين زوجها لا تطاق و اختي اقتنعت كليا ان زوجها لا تجمعها معه اي فكرة او اي شيء و تقريبا منذ ثلاث سنوات العلاقة الحميمية شبه منقطعة حاولت عدة مرات اقناع ابي بالطلاق لكنه رفض رفضا قاطعا ان يكون طرف في طلاقها و اخبرها انه لن يساند هذه الفكرة وانها ان ارادت الطلاق عليها الذهاب وحدها الى المحامي

جل المشاكل بينهما عن المال و عن السكن هو يريد بيع سكنه الخاص و الانتقال للعيش في فيلا والديه مع اخوانه و لذلك قام بتخصيص كل مدخوله من عمله لبناء هذه الفيلا مع ابيه وقام بكراء منزله و بالمقابل ابوه اعطاه منزله القديم ليسكن فيه مجانا هي ترفض ذهاب كل امواله في فيلا والديه لانه لم يعد ينفق دينار على اسرته فهو يترك لها كل الامور المادية غصبا عنها ولم توافق على كراء منزلهما و تسكن معه الان في منزل والديه القديم و هي مكرهة

الموضوع كله تحول الى مشكل ليس له حل هي تعصبت لرأيها و هو كذلك

ناقشناهما لا مجال المهم الان يعيشان عيشة لا تمت الى الزواج بصلة

اختي جد جد متعصبة لآرائها و لا تسمع الا ما تريد سماعه نحن نرفض طلاقها لاننا نخشى عودتها لمزل والدينا لانها الصراحة لا تتحمل لا هي ولا ابنها شديد الدلال و نخشى ان الرجال سيطمعون فيها لجمالها و صغر سنها لكن لا احد سيقبل ان يتزوج بها نظرا لكونها مطلقة

مؤخرا اقترح اخي الاكبر ان نجمع مع بعضنا المال و نشتري لها منزل لكننا نخاف ان يشجعها ذلك على الطلاق فهي تملك تجارتها الخاصة سيارة و زوجها موظف في الحكومة ولا يمتلك سيارة

ساعات نفكر انه لا يحق لنا اجبارها على هكذا حياة مرة لا تتحمل

وساعات نتذكر سوء طباعها فنقول ليتها تبقى مع زوجها ولو اعوام قليلة ريثما يكبر ابنها

انصحونا و ماذا تظنون انه القرار الصائب



وشكرا