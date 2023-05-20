مشكلتي الطلاق

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
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السلام عليكم
اخوتي اردت اخذ نصيحتكم فيما يخص موضوع طلاق اختي
في الحقيقة هي في 35 جميلة جدا ام لطفل عمره 7 سنوات منذ ثلاث سنوات صارت المشاكل بينها و بين زوجها لا تطاق و اختي اقتنعت كليا ان زوجها لا تجمعها معه اي فكرة او اي شيء و تقريبا منذ ثلاث سنوات العلاقة الحميمية شبه منقطعة حاولت عدة مرات اقناع ابي بالطلاق لكنه رفض رفضا قاطعا ان يكون طرف في طلاقها و اخبرها انه لن يساند هذه الفكرة وانها ان ارادت الطلاق عليها الذهاب وحدها الى المحامي
جل المشاكل بينهما عن المال و عن السكن هو يريد بيع سكنه الخاص و الانتقال للعيش في فيلا والديه مع اخوانه و لذلك قام بتخصيص كل مدخوله من عمله لبناء هذه الفيلا مع ابيه وقام بكراء منزله و بالمقابل ابوه اعطاه منزله القديم ليسكن فيه مجانا هي ترفض ذهاب كل امواله في فيلا والديه لانه لم يعد ينفق دينار على اسرته فهو يترك لها كل الامور المادية غصبا عنها ولم توافق على كراء منزلهما و تسكن معه الان في منزل والديه القديم و هي مكرهة
الموضوع كله تحول الى مشكل ليس له حل هي تعصبت لرأيها و هو كذلك
ناقشناهما لا مجال المهم الان يعيشان عيشة لا تمت الى الزواج بصلة
اختي جد جد متعصبة لآرائها و لا تسمع الا ما تريد سماعه نحن نرفض طلاقها لاننا نخشى عودتها لمزل والدينا لانها الصراحة لا تتحمل لا هي ولا ابنها شديد الدلال و نخشى ان الرجال سيطمعون فيها لجمالها و صغر سنها لكن لا احد سيقبل ان يتزوج بها نظرا لكونها مطلقة
مؤخرا اقترح اخي الاكبر ان نجمع مع بعضنا المال و نشتري لها منزل لكننا نخاف ان يشجعها ذلك على الطلاق فهي تملك تجارتها الخاصة سيارة و زوجها موظف في الحكومة ولا يمتلك سيارة
ساعات نفكر انه لا يحق لنا اجبارها على هكذا حياة مرة لا تتحمل
وساعات نتذكر سوء طباعها فنقول ليتها تبقى مع زوجها ولو اعوام قليلة ريثما يكبر ابنها
انصحونا و ماذا تظنون انه القرار الصائب

وشكرا
 
السلام عليكم ،،
كاين أخطاء من الطرفين طرف من زوج أختك وطرف من أختك ..
باش يبني الشخص المتزوج في بيت أبيه هذا نعتبروا سوء تصرف في المال لان المنزل نتاع الوالد كيما نقولوا منزل الورثة ،والمستقبل ما يدريش الانسان واش يخبيلوا ...حتى الوالد نتاعوا كون جا يحوس على صلاح وليدوا يقلوا ما تبنيش عندي ودير سكن اولادك باش تغامر بأموالك في منزل مواريث هذي غباء ،الاب نتاعك كي تحبوا عاونوا و المنزل راهو من الكماليات بالنسبة للانسان لي عندو السكن الخاص نتاعوا يعني ما فيها لا عقوق والدين لا يديك لا يجيبك غدوا يندم عليها .
بالنسبة لأختك اذا كان الغضب نتاعها خاص بالمسكن لي رايح يتباع ولي هو منزلها ومنزل اولادها فهذا عذر وسبب الغضب نتاعها يعني من حقها ، خاصة ممكن بما انك ذكرتي انها خدامة ممكن تكون عندها مساهمات في بناء المسكن وحقها يضيع ..
واش هو الطلاق حاجة كبيرة ولكنوا حاجة شرعية اذا كانت المعيشة لا تطاق وربي يصلح احوالهم
نصيحتي ليها كون جيت في مكان الأخ ،نروح نتكلم مع الزوج نتاعها ونشوف معاه بالاك عندو رأيوا في الموضوع وعندو وجهة نظر ،لانو ما تدخلش في راسي انسان بكامل قواه العقلية يبيع السكن لي ملكوا باش يبني في سكن الورثة غير اذا كان هو الذكر الوحيد عند باباه وهنا ترجع حكاية اخرى.
 
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