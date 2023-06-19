سيارة -لادا- تتحدى -الرانج روفر- من يغلب هههه!؟

Adem4dz

Adem4dz

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إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
سيارة -لادا (شبيهة فيات القديمة)- تتحدى -الرانج روفر- من يغلب هههه!؟
تابعو الفيديو لترو النتيجة العجيبة هههه



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قال الامين محمد:
علاه هاذ الخسارة
كانوا يجيبو 404 باشي راح تنافس اللادة بقوة ههههههه
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راه نادم مول "الرانج روفر" .. راه يقول كون دريتها تخلص هكذا ..كون لعبتها قوة وما جيتش للتحدي ههههههه
 
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