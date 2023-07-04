ﻫﻞ ﺗُﺤﺪّث ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺠﻨّﺔ !

EL General

EL General

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
7 ديسمبر 2009
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سلام الله عليكم و رحمته ...

قيل لأعرابي في البصرة:
ﻫﻞ ﺗُﺤﺪّث ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺠﻨّﺔ !
ﻗﺎﻝ: والله ﻣﺎ ﺷﻜﻜﺖ في ذلك ﻗﻂّ
و أنّي ﺳﻮﻑ ﺃﺧﻄﻮ ﻓﻲ رﻳﺎﺿﻬﺎ
و أﺷﺮب ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺿﻬﺎ ﻭﺃﺳﺘﻈﻞّ
ﺑﺄﺷﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭآﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ


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و أﺗﻔﻴّﺄ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻭأرتشف ﻣﻦ ﻗﻼﻟﻬﺎ ، و أعيش ﻓﻲ ﻏﺮﻓﻬﺎ و قصورها
ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :
أﻓﺒﺤﺴﻨﺔٍ ﻗﺪّمتها أم ﺑﺼﺎﻟﺤﺔٍ أﺳﻠﻔﺘﻬﺎ ؟
ﻗﺎل :
و أيّ ﺣﺴﻨﺔٍ ﺃﻋﻠﻰ ﺷﺮﻓﺎً ﻭأﻋﻈﻢ اجرا ﻣﻦ إﻳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻠّﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
و جحودي ﻟﻜﻞّ ﻣﻌﺒﻮﺩدٍ ﺳﻮى الله تبارك و تعالى.
ﻗﻴﻞ ﻟﻪ :
أﻓﻼ ﺗﺨﺸﻰ اﻟﺬّﻧﻮب ؟
 
قال :
ﺧﻠﻖ الله المغفرة للذنوب ،
و الرحمة ﻟﻠﺨﻄﺄ .
والعفو للجرم .
وهو أكرم ﻣﻦ أن ﻳﻌﺬّب ﻣﺤﺒّﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨّﻢ .
ﻓﻜﺎن الناس ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ البصرة ﻳﻘﻮﻟﻮن :
ﻟﻘﺪ ﺣﺴﻦ ﻇﻦّ الأعرابي. ﺑﺮﺑّﻪ ، و كانوا ﻻ يذكرون ﺣﺪﻳﺜﻪ إلا انجلت ﻏﻤﺎﻣﺔ اليأس ﻋﻨﻬﻢ ، و غلب سلطان الرجاء ﻋﻠﻴﻬﻢ.
 
قال تعالى :
" فَمَا ظَنّكُم بِرَبّ العَالمِين "

يقولُ ابن مَسعُود :
قسماً بالله ما ظنَّ أحدٌ باللهِ ظناً ؛ إلّا أعطَاه ما يظنُّ ... وذلكَ لأنَّ الفَضلَ كُلَّه بيدِ الله..
 
اللهمّ إنّا نظن بك : غفراناً ، وعفواً وتوفيقاً ، ونصراً، وثباتاً، وتيسيراً ، وسعـادةً ، ورزقا ً، وشفاءً ، وحسنَ خاتمة ٍ، وتوبةً نصوحاً.. وعتقاً من النار .. فهْب لنا مزيداً من فضلكَ يا واسِـع الفضل والعطاء !
 
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