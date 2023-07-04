ﻫﻞ ﺗُﺤﺪّث ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺠﻨّﺔ !

اللهمّ إنّا نظن بك : غفراناً ، وعفواً وتوفيقاً ، ونصراً، وثباتاً، وتيسيراً ، وسعـادةً ، ورزقا ً، وشفاءً ، وحسنَ خاتمة ٍ، وتوبةً نصوحاً.. وعتقاً من النار .. فهْب لنا مزيداً من فضلكَ يا واسِـع الفضل والعطاء !