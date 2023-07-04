EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 10,464
- النقاط
- 351
- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
سلام الله عليكم و رحمته ...
قيل لأعرابي في البصرة:
ﻫﻞ ﺗُﺤﺪّث ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺠﻨّﺔ !
ﻗﺎﻝ: والله ﻣﺎ ﺷﻜﻜﺖ في ذلك ﻗﻂّ
و أنّي ﺳﻮﻑ ﺃﺧﻄﻮ ﻓﻲ رﻳﺎﺿﻬﺎ
و أﺷﺮب ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺿﻬﺎ ﻭﺃﺳﺘﻈﻞّ
ﺑﺄﺷﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭآﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ
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قيل لأعرابي في البصرة:
ﻫﻞ ﺗُﺤﺪّث ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺠﻨّﺔ !
ﻗﺎﻝ: والله ﻣﺎ ﺷﻜﻜﺖ في ذلك ﻗﻂّ
و أنّي ﺳﻮﻑ ﺃﺧﻄﻮ ﻓﻲ رﻳﺎﺿﻬﺎ
و أﺷﺮب ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺿﻬﺎ ﻭﺃﺳﺘﻈﻞّ
ﺑﺄﺷﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭآﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ
يُتبع في الردود ...