الخلاصة : الخير يُثمر دائماً

EL General
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
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سلام الله عليكم
قصة من التراث الشعبي :
بعنوان : الكلمة الطيبة
يحكى أن ملكا أعلن في الدولة بأن من يقول كلمة طيبة فله جائزة قدرها 400 دينار
وفي يوم وبينما كان الملك يسير بحاشيته في المدينة إذ رأى فلاحاً عجوز في التسعينات من عمره وهو يغرس شجرة زيتون
فقال له الملك :
لماذا تغرس شجرة الزيتون وهي تحتاج إلى 20 سنة لتثمر وأنت مسن في 90
من عمرك، وقد دنا أجلك ؟
فقال الفلاح العجوز :
السابقون زرعوا ونحن حصدنا ونحن نزرع لكي يحصد اللاحقون
فقال الملك : أحسنت فهذه كلمة طيبة
فأمر أن يعطوه 400 دينار فأخذها الفلاح العجوز وابتسم !
فقال الملك :
لماذا ابتسمت ؟
فقال الفلاح :
شجرة الزيتون تثمر بعد 20 سنة وشجرتي أثمرت الآن
فقال الملك :
أحسنت أعطوه 400 دينار أخرى
فأخذها الفلاح وابتسم !
فقال الملك :
لماذا ابتسمت ؟
فقال الفلاح :
شجرة الزيتون تثمر مرة في السنة وشجرتي أثمرت مرتين !
فقال الملك :
أحسنت أعطوه 400 دينار أخرى .. ثم تحرك الملك بسرعة من عند الفلاح !
فقال له رئيس الجنود :
سيدي لماذا تحركت بسرعة ؟
فقال الملك :
إذا جلست إلى الصباح فإن خزائن الأموال ستنتهي
وكلمات الفلاح العجوز لا تنتهي لأن :
( الخير يثمر دائما )
الخلاصة :
الكلمة الطيبة جوهر ثمين
تكسبنا سحر العقول بحسن الأخلاق
فإن أردنا أن نؤثر في الآخرين، ما علينا سوى أن نحلي ألسنتنا بالكلام الطيب
فلنطهر قلوبنا لننثر الطيب في نفوس من نقابل
فكل إنسان منا يحتاج إلى من يخفف عنه بابتسامة أو كلمة طيبة يسعد بها القلب ولهذا كانت صدقة.
قصة من التراث الشعبي :
بعنوان : الكلمة الطيبة
يحكى أن ملكا أعلن في الدولة بأن من يقول كلمة طيبة فله جائزة قدرها 400 دينار
وفي يوم وبينما كان الملك يسير بحاشيته في المدينة إذ رأى فلاحاً عجوز في التسعينات من عمره وهو يغرس شجرة زيتون
فقال له الملك :
لماذا تغرس شجرة الزيتون وهي تحتاج إلى 20 سنة لتثمر وأنت مسن في 90
من عمرك، وقد دنا أجلك ؟
فقال الفلاح العجوز :
السابقون زرعوا ونحن حصدنا ونحن نزرع لكي يحصد اللاحقون
فقال الملك : أحسنت فهذه كلمة طيبة
فأمر أن يعطوه 400 دينار فأخذها الفلاح العجوز وابتسم !
فقال الملك :
لماذا ابتسمت ؟
فقال الفلاح :
شجرة الزيتون تثمر بعد 20 سنة وشجرتي أثمرت الآن
فقال الملك :
أحسنت أعطوه 400 دينار أخرى
فأخذها الفلاح وابتسم !
فقال الملك :
لماذا ابتسمت ؟
فقال الفلاح :
شجرة الزيتون تثمر مرة في السنة وشجرتي أثمرت مرتين !
فقال الملك :
أحسنت أعطوه 400 دينار أخرى .. ثم تحرك الملك بسرعة من عند الفلاح !
فقال له رئيس الجنود :
سيدي لماذا تحركت بسرعة ؟
فقال الملك :
إذا جلست إلى الصباح فإن خزائن الأموال ستنتهي
وكلمات الفلاح العجوز لا تنتهي لأن :
( الخير يثمر دائما )
الخلاصة :
الكلمة الطيبة جوهر ثمين
تكسبنا سحر العقول بحسن الأخلاق
فإن أردنا أن نؤثر في الآخرين، ما علينا سوى أن نحلي ألسنتنا بالكلام الطيب
فلنطهر قلوبنا لننثر الطيب في نفوس من نقابل
فكل إنسان منا يحتاج إلى من يخفف عنه بابتسامة أو كلمة طيبة يسعد بها القلب ولهذا كانت صدقة.