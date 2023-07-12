جاوب بصراحة

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
22,162
النقاط
976
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم
اخترت لكم هذا الموضوع بعناية الذي يقربنا من بعض اكثر ، لتكسير روتين المواضيع المتعارف عليها إن شاء الله يعجبكم
تفضلوا الاسئلة و جابوا بصراحة
البيت
  1. ماهو ترتيبك في الأسرة
  2. من هو الشخص المقرب لك من أعضاء أسرتك
  3. حدد أهم الأمور التي تقوم بها في البيت و أنت في البيت
  4. أكلة تحبها كثيرا
  5. المشروب التي بستهويك كثيرا
  6. ماهو الطلب الملح التي تطمح به من أسرتك و لم يتحقق حتى الآن
  7. عندما تشاهد التلفاز ماهو أبرز ما يستدعي انتباهك و تحرص على متابعته
  8. اوقات النوم المفصلة لديك
الحياة
1- حكمة تؤمن بها كثيرا
2- أحب الالوان إلى نفسك
3-دولة تتمنى أن تسافر إليها
4-ماهي الوظيفة التي تتمناها لنفسك
5-حدد اسم اليوم الذي تحبه و أذكر السبب
6-حدد نوع السيارة المفضلة لديك
7-مكان يعجبك كثيرا و تتردد عليه دائما
8-اسم أقرب الأصدقاء إلى قلبك
المدرسة / الجامعة
1-معلم أو أستاذ مازال في ذاكرتك
2-مادة دراسية تحبها كثيرا
3-مادة دراسية تكرها كثيرا
4-ماهي أحب المراحل الدراسية إلى نفسك مع الترتيب
5-ماهو أبرز عقاب مر عليك طوال الفترة الدراسية و في أي سنة
6- في اي سنة حصلت شهادتك الابتدائية و شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا و الشهادة الجامعية
7-سنة دراسية تعد هي الاجمل في حياتك
8- موقف محرج حدث لك خلال دراستك
المنتدى
1-عضو تعلمت منه كثيرا
2-عضو تتمنى أن تراه شخصيا
3-عضو لا تتمنى أن لا يغيب عن المنتدى
4- عضو مشاغب
5-عضو يعتبر الافضل في نفسك
6-عضو يثير اهتمامك
7- عضو تعرفه خارج المنتدى
8-عصو تكونت لديك معه علاقة صداقة عن طريق المنتدى
8- عضو اكتشفت مؤخرا أنك لم تعامله باهتمام
8- عضو لديه إمكانيات كبيرة و لم يجسدها إلى حد الآن


تقبلوا تحياتي أخوكم إلياس
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