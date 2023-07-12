جاوب بصراحة

إلياس
:: أستاذ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 22,162
- النقاط
- 976
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم
اخترت لكم هذا الموضوع بعناية الذي يقربنا من بعض اكثر ، لتكسير روتين المواضيع المتعارف عليها إن شاء الله يعجبكم
تفضلوا الاسئلة و جابوا بصراحة
البيت
1- حكمة تؤمن بها كثيرا
2- أحب الالوان إلى نفسك
3-دولة تتمنى أن تسافر إليها
4-ماهي الوظيفة التي تتمناها لنفسك
5-حدد اسم اليوم الذي تحبه و أذكر السبب
6-حدد نوع السيارة المفضلة لديك
7-مكان يعجبك كثيرا و تتردد عليه دائما
8-اسم أقرب الأصدقاء إلى قلبك
المدرسة / الجامعة
1-معلم أو أستاذ مازال في ذاكرتك
2-مادة دراسية تحبها كثيرا
3-مادة دراسية تكرها كثيرا
4-ماهي أحب المراحل الدراسية إلى نفسك مع الترتيب
5-ماهو أبرز عقاب مر عليك طوال الفترة الدراسية و في أي سنة
6- في اي سنة حصلت شهادتك الابتدائية و شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا و الشهادة الجامعية
7-سنة دراسية تعد هي الاجمل في حياتك
8- موقف محرج حدث لك خلال دراستك
المنتدى
1-عضو تعلمت منه كثيرا
2-عضو تتمنى أن تراه شخصيا
3-عضو لا تتمنى أن لا يغيب عن المنتدى
4- عضو مشاغب
5-عضو يعتبر الافضل في نفسك
6-عضو يثير اهتمامك
7- عضو تعرفه خارج المنتدى
8-عصو تكونت لديك معه علاقة صداقة عن طريق المنتدى
8- عضو اكتشفت مؤخرا أنك لم تعامله باهتمام
8- عضو لديه إمكانيات كبيرة و لم يجسدها إلى حد الآن
تقبلوا تحياتي أخوكم إلياس
تفاعلوا مع الموضوع
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم
اخترت لكم هذا الموضوع بعناية الذي يقربنا من بعض اكثر ، لتكسير روتين المواضيع المتعارف عليها إن شاء الله يعجبكم
تفضلوا الاسئلة و جابوا بصراحة
البيت
- ماهو ترتيبك في الأسرة
- من هو الشخص المقرب لك من أعضاء أسرتك
- حدد أهم الأمور التي تقوم بها في البيت و أنت في البيت
- أكلة تحبها كثيرا
- المشروب التي بستهويك كثيرا
- ماهو الطلب الملح التي تطمح به من أسرتك و لم يتحقق حتى الآن
- عندما تشاهد التلفاز ماهو أبرز ما يستدعي انتباهك و تحرص على متابعته
- اوقات النوم المفصلة لديك
1- حكمة تؤمن بها كثيرا
2- أحب الالوان إلى نفسك
3-دولة تتمنى أن تسافر إليها
4-ماهي الوظيفة التي تتمناها لنفسك
5-حدد اسم اليوم الذي تحبه و أذكر السبب
6-حدد نوع السيارة المفضلة لديك
7-مكان يعجبك كثيرا و تتردد عليه دائما
8-اسم أقرب الأصدقاء إلى قلبك
المدرسة / الجامعة
1-معلم أو أستاذ مازال في ذاكرتك
2-مادة دراسية تحبها كثيرا
3-مادة دراسية تكرها كثيرا
4-ماهي أحب المراحل الدراسية إلى نفسك مع الترتيب
5-ماهو أبرز عقاب مر عليك طوال الفترة الدراسية و في أي سنة
6- في اي سنة حصلت شهادتك الابتدائية و شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا و الشهادة الجامعية
7-سنة دراسية تعد هي الاجمل في حياتك
8- موقف محرج حدث لك خلال دراستك
المنتدى
1-عضو تعلمت منه كثيرا
2-عضو تتمنى أن تراه شخصيا
3-عضو لا تتمنى أن لا يغيب عن المنتدى
4- عضو مشاغب
5-عضو يعتبر الافضل في نفسك
6-عضو يثير اهتمامك
7- عضو تعرفه خارج المنتدى
8-عصو تكونت لديك معه علاقة صداقة عن طريق المنتدى
8- عضو اكتشفت مؤخرا أنك لم تعامله باهتمام
8- عضو لديه إمكانيات كبيرة و لم يجسدها إلى حد الآن
تقبلوا تحياتي أخوكم إلياس
تفاعلوا مع الموضوع