جاوب بصراحة

البيت

ماهو ترتيبك في الأسرة من هو الشخص المقرب لك من أعضاء أسرتك حدد أهم الأمور التي تقوم بها في البيت و أنت في البيت أكلة تحبها كثيرا المشروب التي بستهويك كثيرا ماهو الطلب الملح التي تطمح به من أسرتك و لم يتحقق حتى الآن عندما تشاهد التلفاز ماهو أبرز ما يستدعي انتباهك و تحرص على متابعته اوقات النوم المفصلة لديك

الحياة

1- حكمة تؤمن بها كثيرا

2- أحب الالوان إلى نفسك

3-دولة تتمنى أن تسافر إليها

4-ماهي الوظيفة التي تتمناها لنفسك

5-حدد اسم اليوم الذي تحبه و أذكر السبب

6-حدد نوع السيارة المفضلة لديك

7-مكان يعجبك كثيرا و تتردد عليه دائما

8-اسم أقرب الأصدقاء إلى قلبك

المدرسة / الجامعة

1-معلم أو أستاذ مازال في ذاكرتك

2-مادة دراسية تحبها كثيرا

3-مادة دراسية تكرها كثيرا

4-ماهي أحب المراحل الدراسية إلى نفسك مع الترتيب

5-ماهو أبرز عقاب مر عليك طوال الفترة الدراسية و في أي سنة

6- في اي سنة حصلت شهادتك الابتدائية و شهادة التعليم المتوسط و شهادة البكالوريا و الشهادة الجامعية

7-سنة دراسية تعد هي الاجمل في حياتك

8- موقف محرج حدث لك خلال دراستك

المنتدى

1-عضو تعلمت منه كثيرا

2-عضو تتمنى أن تراه شخصيا

3-عضو لا تتمنى أن لا يغيب عن المنتدى

4- عضو مشاغب

5-عضو يعتبر الافضل في نفسك

6-عضو يثير اهتمامك

7- عضو تعرفه خارج المنتدى

8-عصو تكونت لديك معه علاقة صداقة عن طريق المنتدى

8- عضو اكتشفت مؤخرا أنك لم تعامله باهتمام

8- عضو لديه إمكانيات كبيرة و لم يجسدها إلى حد الآن





تقبلوا تحياتي أخوكم إلياس

تفاعلوا مع الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكماخترت لكم هذا الموضوع بعناية الذي يقربنا من بعض اكثر ، لتكسير روتين المواضيع المتعارف عليها إن شاء الله يعجبكمتفضلوا الاسئلة و جابوا بصراحة