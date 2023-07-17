قال أرجوان: كمجتمع جزائري

نقولوا غريب على المنتديات

و ككبار في السن هنا ومتزوجين

خاصة للرجال

هل تقبل ان تكون زوجتك متواجدة هنا

في المنتديات إضغط للتوسيع...

والله العظيم أنا معندي حتى موقع تواصل كلهم مسحتهم بشكل أبدي، وهذا المنتدى وشهادة حق يهبل ناس مأدبين محترمين جامي مشخص يقلقك تلقى راحتك، وفيما يخص كبار ومتزوجين كي يكون بعلم الزوج والتكلم فيما يرضى الله ﷻ وقدام الملأ عادي خلاه، مع العلم كاين رجال لا يقبلون ما كل واحد كيفاه يخمم .مشكورة على الطرح ♥.