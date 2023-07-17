بدون إجابة سؤال يحيرني

أرجوان

أرجوان

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جوان 2023
المشاركات
224
النقاط
13
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
كمجتمع جزائري
نقولوا غريب على المنتديات
و ككبار في السن هنا ومتزوجين
خاصة للرجال
هل تقبل ان تكون زوجتك متواجدة هنا
في المنتديات
 
المنتديات لي كيما منتدى اللمة و غيرها بالنسبة ليا مكآن آمن تحس بلي مام لي يدخلوله ناضجين و واعيين و فمواضيعنا و هدرتنا هنا كلش بلقمنة و الوعي مكانش حاجة تاع تفاهة ولا مام قسم الالعاب و قلعوه قالك مفيهش فايدة
درك لفايسبوك و تلقاهم فاتحين بعلم ازواجهم عادي وين المشكل تكون هنآ فلمنتدى
 
قال أرجوان:
كمجتمع جزائري
نقولوا غريب على المنتديات
و ككبار في السن هنا ومتزوجين
خاصة للرجال
هل تقبل ان تكون زوجتك متواجدة هنا
في المنتديات
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والله العظيم أنا معندي حتى موقع تواصل كلهم مسحتهم بشكل أبدي، وهذا المنتدى وشهادة حق يهبل ناس مأدبين محترمين جامي مشخص يقلقك تلقى راحتك، وفيما يخص كبار ومتزوجين كي يكون بعلم الزوج والتكلم فيما يرضى الله ﷻ وقدام الملأ عادي خلاه، مع العلم كاين رجال لا يقبلون ما كل واحد كيفاه يخمم .
مشكورة على الطرح ♥.
 
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