نموج التحدي والنجاح! التلميذ الذي رسب في البكالوريا بمعدل6.80 ونجح هذا العام بمعدل17.47علوم تجريبية...

Adem4dz
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- إنضم
- 15 جانفي 2023
- المشاركات
- 334
- النقاط
- 26
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
اهلا وسهلا بكم اصدقائي .. اليوم سوف نقدم لكم
نموذج للتحدي والنجاح
نموج للإنسان الذي لديه الإرادة ويقرر النجاح!
وهي عبرة لم فشل وسقط ولم ينهض بعد!!
التلميذ الذي رسب في البكالوريا بمعدل6.80 ونجح هذا العام بمعدل17.47علوم تجريبية .. يحكي السر وراء ذلك
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