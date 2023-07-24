وفاة 15 شخصا وإصابة 26 جراء حرائق نشبت في 16 ولاية جزائرية

Adem4dz

Adem4dz

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إنضم
15 جانفي 2023
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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر
وفاة 15 شخصا وإصابة 26 جراء حرائق نشبت في 16 ولاية جزائرية في نفس الوقت!

هل تعتقدون أنها طبيعية أو بفعل فاعل !؟؟؟


@السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @عبدالرؤوف1 @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda
 
ربي يرحمهم هما تحت التراب
ويرحمنا حنا ثاني الي رانا فوقو
 
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