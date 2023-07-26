ماسك والخلايع 😂 السر في تغيير العصفور الازرق الشهير لعلامة منصة تويتر بعلامة "X"

صراحة أنا أعتبر هذا الشخص مريض نفسي لان الدنيا لعبت بعقله من أجل المال و الشهرة و استطاع بمال شراء توتير و غير فيها كل شيء ، هذا الشخص همه بطنه اي مال لا غير اعتبره من الأشخاص الذين لا يغنون من جوع و لا يسمنون منه