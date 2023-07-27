انا قلبي دليلي

احبتي في اللمة الغالية

حياكم الله و بياكم

اليوم حبيت نفتح معاكم موضوع يقع معي كثيرا

لا اعلم ما تفسير الحالة علميا



الموضوع

قبل ايام وصلتني رسالة على الماسنجر

رجل

لا اعرفه

اول مرة يراسلني

دخلت صفحته لقيتها فارغة لا توجد فيها منشورات

الرسالة كانت تحية واضحة ـ السلام عليكم أخي



الحقيقة قلبي تقبض او وجعني

حسيت انه غير طبيعي

احساس هكذا

السيد لا يوجد ما يجعلنني احكم عليه

لكن قلبي حس ان المراسل وراه امر

الحقيقة كثر علي

رديت عليه و تراسلنا حتى بدر منه شيء غير معقول

سبحان الله تعجلت اني اعمله حظر و انسى واش كتب

المهم رجل سيء مافيه خصلة الرجولة او بنت متقمصة دور رجل تريد الوصول الى امر

كلامه في الاخير كان قبيح و غير محترم تماما

هته الحالة باختصار



حالة اخرى

في احدى المرات وقعت وفاة لاحد اقاربنا في ولاية المدية

قررنا نروح نعمل واجب العزاء و كل واحد من الاقارب عنده سيارة ياخذ معاه اثنين او ثلاثة

قررنا نروح قبل صلاة الصبح

قلبي وجعني و حسيت انه فيه امر

المهم في الطريق عملنا حادث خطير و قريب وقعت مجزرة لأن السيارة اللي اصطدمنا بيها

كانت تحمل ست افراد من عايلة واحدة

المصيبة انهم حاولوا يعتدوا علينا لأن الحادث كان بسببنا و كنا في بلادهم

بصعوبة حتى لحق الامن و سلكنا على خير



حالة اخرى

كنت نخدم في شونطي و كنا مجموعة كبيرة اكثر من عشر عمال

جا واحد جديد اول مرة يشتغل معانا

من اول ما شفته حسيت باحساس غريب و ابتعد عنه

ولد المعلم او مدير الورشة شافني و سألني اذا نعرفه قلت لالا اول مرة نشوفه

سألني لماذا لم ارتح له اخبرته انه احساس فقط

المهم بعد حوالي ساعة من العمل قريب عمل جريمة

عمل دبزة كبيرة و السب و الشتم و الصراخ و سب لذات الله لولا ستر الله و العقلاء لوقع امر كبير

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الحالات كثيرة و كثيرة جدا جدا جدا

تقع و بشكل دقيق و غريب

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احكولنا اذا عندكم هكذا حالات

إليكم الخط احبتي