التسجيلات الجامعية النهائية لحاملي البكالوريا الجدد 2023

موعد التسجيلات الجامعية النهائية لحاملي بكالوريا كشفت عنه وزارة التعليم العالي، حيث سيبدأ التسجيل الأخير في الجامعة للحاصلين على البكالوريا الجديدة من السبت 5 أغسطس ويمتد حتى العاشر من نفس الشهر، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان صدر اليوم الخميس.
ووفقًا لنفس المصدر، يجب على كل طالب دفع رسوم التسجيل البالغة 200 دج من خلال المنصة الرقمية https://progres.mesrs.dz/webetu، ويتم التسجيل باستخدام بطاقة الطالب الذهبية أو بطاقة أحد أقربائه، أو بالاستثناء عن طريق طبع حوالة بريدية من نفس المنصة ودفعها في أي مكتب بريد.
بعد هذه العملية، يصبح التسجيل نهائيًا، حيث يحصل المتسجل على بطاقة الطالب الإلكترونية التي يمكن تحميلها على هاتفه الذكي من نفس المنصة، حسبما أفادت الوزارة في بيانها.
تبدأ التسجيلات النهائية في الجامعات للحاصلين الجدد على البكالوريا من يوم السبت 5 أغسطس وتستمر حتى العاشر من الشهر ذاته، وفقًا لما أشار إليه بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس.
وأشار البيان إلى أن كل طالب مطالب بدفع رسوم التسجيل التي تقدر بـ 200 دج عبر المنصة الرقمية Bacheliers 2023. ويمكن للطالب التسجيل باستخدام بطاقته الذهبية أو بطاقة أحد أقربائه، أو عن طريق الحصول علي الوصل البريدي من المنصة ذاتها وسداده في أي مكتب بريد.
يتم التسجيل النهائي فور إتمام هذه العملية ، حيث يحصل الطالب بعدها على بطاقة الطالب الإلكترونية التي يمكن تحميلها على هاتفه الذكي من نفس المنصة، وفقًا لما أشارت إليه الوزارة في بيانها.
ووفقًا لنفس المصدر، يجب على كل طالب دفع رسوم التسجيل البالغة 200 دج من خلال المنصة الرقمية https://progres.mesrs.dz/webetu، ويتم التسجيل باستخدام بطاقة الطالب الذهبية أو بطاقة أحد أقربائه، أو بالاستثناء عن طريق طبع حوالة بريدية من نفس المنصة ودفعها في أي مكتب بريد.
بعد هذه العملية، يصبح التسجيل نهائيًا، حيث يحصل المتسجل على بطاقة الطالب الإلكترونية التي يمكن تحميلها على هاتفه الذكي من نفس المنصة، حسبما أفادت الوزارة في بيانها.
تبدأ التسجيلات النهائية في الجامعات للحاصلين الجدد على البكالوريا من يوم السبت 5 أغسطس وتستمر حتى العاشر من الشهر ذاته، وفقًا لما أشار إليه بيان أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس.
وأشار البيان إلى أن كل طالب مطالب بدفع رسوم التسجيل التي تقدر بـ 200 دج عبر المنصة الرقمية Bacheliers 2023. ويمكن للطالب التسجيل باستخدام بطاقته الذهبية أو بطاقة أحد أقربائه، أو عن طريق الحصول علي الوصل البريدي من المنصة ذاتها وسداده في أي مكتب بريد.
يتم التسجيل النهائي فور إتمام هذه العملية ، حيث يحصل الطالب بعدها على بطاقة الطالب الإلكترونية التي يمكن تحميلها على هاتفه الذكي من نفس المنصة، وفقًا لما أشارت إليه الوزارة في بيانها.