جنين والفيت كونغ

منذ انهزام الفرنسيون وخروجهم من الفيتنام .

بدأت المخاوف في الولايات المتحدة من المد الشيوعي في شبه جزيرة الهند الصينية .

وهو الشرق الاقصى من اسيا .

احتلت الولايات المتحدة الفيتنام بحربا من ابشع الحروب بالعالم . وكثيرة هي الوثائقيات والافلام والارشيف عن تلك الحرب التي ترمز بين محوري العالم الشرقي والغربي ..

قسمت الفيتنام الى شمالية شيوعية وجنوبية ديمقراطية .

ولم تكن ديمقراطية تماما .فقد كانت حكومة ديكتاتورية مستبدة للشعب . مما نتج تأسيس جماعة من الشباب الثوريين سمو انفسهم (الفيت كونغ) .. كانت هذه المجموعة المسلحة المقاومة تنفذ عمليات نوعية في فيتنام الجنوبية مدعومة بشكل كامل من فيتنام الشمالية . رغم قصف الولايات المتحدة المتكرر لقواعد الجيش الشمالي وقطع الحدود .

بل وتعاونت دول الجوار ( لاوس وكمبويا ) مع الامريكيين لقطع طرق التهريب . واعتقلت الحكومة الجنوبية مئات العناصر المدربة من الفيت كونغ . واعدامهم بالطرق العامة وحرقهم ونالت هذه الحكومة منح وتمويل كبير جدا من دول غربية .

سرق الصينيون الكثير من اسلحة الاتحاد السوفيتيي المتوجه للفيتنام ... كما دمر الطيران الامريكي الحربي البنية التحتية لفيتنام الشمالية مع مرور السنوات .

استمر شباب الفيت كونغ بتنفيذ عمليات نوعية ضد الامريكيين واعتمدو على الاسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة . كما كان الحال في غزة قبل عشرين عاما ..

اعتمدو الفيت كونغ على التسلل الى داخل قواعد ومعسكرات الامريكيين والمباغتة في الهجوم .

وكلما ارتفعت وتيرة الاشتباكات .يحتضن الشعب مقاتلو الفيت كونغ ضد الحكومة الجنوبية ..

وكان البحر تحت سيطرة الامريكيين وحلفائهم جيش الفيلبين .

الكمائن في الجبال وسيلة جيدة لمنع تقدم الاعداء لكنها وسائل بدائية تستخدم لصيد الحيوانات . ورغم هذا كانت تلعب دورا في الحرب النفسية عند الامريكيين . ولم تكن المدن حتى بالجنوب امنة للجنود الامريكيين .كثرت عمليات الطعن والخطف بين الازقة ..حتى استطاعو دحر الولايات المتحدة وحليفتها الحكومة الجنوبية بمعارك ضارية وتغير الرأي العام في الداخل الامريكي وميولهم لوقف الحرب ...

في شمال الضفة يقاومون ثلة من الشباب المطلوبين عند حكومة الاحتلال ويصنعون المعجزات في التصدي للاقتحامات . كما انهم يواجهون اعتقالات متتالية لحكومتنا ( الجنوبية) للاسف

ورغم هذا تستنكر وكل ما تصرح به انها تلاحق مطلوبين لهم ولا شأن لهم بالمقاومين !

كما يعتقل جيش الاحتلال عدد من المستوطنين ويردعونهم في بعض الاحيان .. ليذهب كل طرف من الطرفين الى البيت الامريكي وتثبت كل حكومة منهم انها تعمل على تهدئة الوضع وانها الاجدر لحكم الضفة الغربية . وعلى الولايات المتحدة ان تعطي ثقتها لاحدى الحكومتين لدحر ما يسمى بالمقاومة ..

فهل هذه السياسات الداخلية والخارجية

ستؤثر على شباب المقاومة . مقاتلي الفيت كونغ !