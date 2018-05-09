== سلسلة نجوم الكرة == باتيستوتا ... قاهر الشباك الذي خاصمه لقب المونديال





باتيستوتا قاهر الشباك الذي خاصمه لقب المونديال



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وعلى مدار سلسلة حلقات، نتناول فيها بعض عظماء كرة القدم، الذين لم يحالفهم الحظ والتوفيق، في التتويج بلقب كأس العالم مع منتخباتهم.

وعلى مدار سلسلة حلقات، نتناول فيها بعض عظماء كرة القدم، الذين لم يحالفهم الحظ والتوفيق، في التتويج بلقب كأس العالم مع منتخباتهم.

ويقضي نجوم كرة القدم، الغالبية العظمى من مسيرتهم الرياضية مع الأندية، حيث التدريبات اليومية والمنافسة طوال الموسم على البطولات المختلفة، ولكن يظل حمل ألوان المنتخب الوطني، خاصة في بطولة كأس العالم، هو الشغف والحلم الأكبر، لدى الكثير من اللاعبين.

ويقضي نجوم كرة القدم، الغالبية العظمى من مسيرتهم الرياضية مع الأندية، حيث التدريبات اليومية والمنافسة طوال الموسم على البطولات المختلفة، ولكن يظل حمل ألوان المنتخب الوطني، خاصة في بطولة كأس العالم، هو الشغف والحلم الأكبر، لدى الكثير من اللاعبين.

يحبس عشاق الساحرة المستديرة، أنفاسهم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، انتظارًا لمتابعة الحدث الكروي الأعظم على الكرة الأرضية، ويتمثل في نهائيات كأس العالم، في روسيا، الصيف المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

يحبس عشاق الساحرة المستديرة، أنفاسهم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، انتظارًا لمتابعة الحدث الكروي الأعظم على الكرة الأرضية، ويتمثل في نهائيات كأس العالم، في روسيا، الصيف المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا.

استمرت مسيرة باتيستوتا، 17 عاما، ولمع نجمه بشكل كبير مع ناديي فيورنتينا وروما الإيطاليين، ما بين أعوام 1991 و2003.

انتقل في عام 1991 إلى فيورنتينا الإيطالي، وفي هذا النادي، نال باتيستوتا شهرته الكبيرة، وساعدهم على تقديم مستويات متميزة في التسعينيات هو وزميله روي كوستا.

خاض باتيستوتا، 3 نسخ من نهائيات كأس العالم، أعوام 1994 و1998 و2002، وسجل آخر هدف دولي له، في المباراة التي فازت فيها بلاده على نيجيريا، بهدف نظيف، في دور المجموعات، لمونديال كوريا الجنوبية واليابان.

وفي مونديال 1994، الذي أقيم بالولايات المتحدة، ودع منتخب الأرجنتين، البطولة من ثمن النهائي، بعد الخسارة بنتيجة 2-3 أمام رومانيا، وكان باتيستوتا، قد سجل في هذه البطولة 4 أهداف.

وفي نسخة 1998، سجل باتيستوتا، هاتريك في شباك جامايكا، خلال فوز الأرجنتين، بخماسية نظيفة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

واصطدمت الأرجنتين، بإنجلترا في دور الـ 16، لكنها نجحت في تجاوزها، بعد اللجوء لضربات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل الإيجابي 2-2.

وفي ربع النهائي، خاضت الأرجنتين، اختبارا صعبا أمام طواحين هولندا، وحافظ المنتخبان على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، حتى الدقيقة 90، عندما استطاع دينيس بيركامب، أن يخطف هدف انتصار الفريق البرتقالي.

وفي نسخة 2002، فشل منتخب الأرجنتين، في تخطي دور المجموعات، بعدما حقق انتصارا وحيدا أمام نيجيريا، مقابل الخسارة بهدف نظيف أمام إنجلترا والتعادل الإيجابي 1-1 مع السويد.

وحقق باتيستوتا، بطولة كوبا أمريكا مرتين مع راقصي التانجو، عامي 1991 و1993.

وفي 1992، حصد باتيستوتا، مع منتخب بلاده، لقب كأس الملك فهد (المسمى القديم لكأس القارات)، ونال لقب هداف البطولة برصيد هدفين، بالتقاسم مع بروس موراي، لاعب الولايات المتحدة.

ونال باتيستوتا، جائزتي الحذاء البرونزي، في كأس العالم 1994، والحذاء الفضي في مونديال 1998.