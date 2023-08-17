حركة القضاة 2023 بالجزائر: المصادقة على 788 حركة في سلك القضاة

حركة القضاة 2023 في الجزائر



أعلن المجلس الأعلى للقضاء، المنعقد في دورته العادية الأولى مصادقته على مشروع حركة القضاة 2023 الجزائر الخاصة بالقضاة التي شملت 788 حالة.



الحركة الأخيرة في سلك القضاة تضمّنت ترقية أسماء أشرفت على معالجة ملفات الفساد في الحراك الشعبي.



جاء ذلك خلال بيان للمجلس الذي إنعقد برئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي المحدد لطرق إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.



وذكر المجلس الذي يعدُّ أعلى هيئة مسيرة لعمل القضاء أنه درس وصادق على مشروع حركة القضاة 2023 في الجزائر، المقدم من قبل المكتب الدائم، والتي شملت 788 حالة، وفقا للمعايير الموضوعية المبينة في المادة المذكورة أعلاه، تضمنت 156 ترقية إلى منصب نوعي منها 33 رئيس محكمة، 32 وكيل الجمهورية و91 قاضي تحقيق مع الإبقاء على الدورة مفتوحة.



وكانت الحركة الأخيرة في سلك القضاة لسنة 2023 قد تضمنت ترقية أسماء معروفة أشرفت على معالجة قضايا الفساد في السنوات الأخيرة.



ومن أمثلة ذلك، إختيار القاضية دنيازاد قلاتي لتكون رئيسًا لمجلس قضاء الجزائر، وهو ما يعد ترقية لهذه السيدة التي أشرفت منذ نوفمبر 2019 على رئاسة محكمة سيدي أمحمد.



ويطوف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على المجالس القضائية لتنصيب القضاة الجدد، مؤكدًا أن هذه الحركة تهدف إلى ضخ نفسٍ جديد في شريان العدالة قصد تحسين أداء المرفق القضائي والتكفل الأفضل بإنشغالات المواطن وذلك بالاستفادة من أحسن الكفاءات القادرة على مسايرة التغيرات الإيجابية التي تعيشها الجزائر حاليًا.