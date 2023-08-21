تغربت مرتين وأعادني الحنين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاليوم قررت ان احمل قلمي واكتب بعد سنوات طوال ...اكتب وانا مترددة بل وحائرة هل هذا الموضوع مكانه هنا ام في قسم الترحيب ام في فرغ واش كاين في قلبك ام اين ?...ياحسرااااه سابقا كنت لاأتردد هكذا بل كنت فراشة تنتقل بين اقسام المنتدى من زهرة لزهرة بخفة وسلاسة كان الوقت في لمتنا يطير يسجل احدنا الدخول وقت الظهيرة فاذا بآذان العشاء يدوي !!بدأت الكتابة والبوح وتذكرت منتدى بوح القلم ورواده من داخل وخارج الوطن وتذكرت اخا لنا من سورية الجريحة كان شهما طيبا لكن لا اعلم ماذا فعلت به الحرب اليومبعد ما تهاطلت علي الذكريات اخوة واخوات عشنا معا لذة بناء هذا المنتدى الذي يعني لنا الكثير و الذي كنا نعمل بجهد كي يكون رقم واحد ان ذاك تمت قرصنته مرات ومرات وكنا نعود.اليه كل مرة كأننا حررنا بلادنا من محتل غاصبنظرت مجددا الى اسم منتدى واش راك.تهدر ثم قلت اظن انه المنتدى المناسب لاني ماعلاباليش واش راني نهدرسابقا كنت اقل سنا ب اكثر من 10 سنوات ولكن كنت على بالي واش راني نهدرثم ....خطي نظرت الى خطي الاسود الهندسي الممل .....تذكرت ان لونه كان بنفسجيا تذكرت نوعه وزخرفاته وعاد بي الحنين الى ماض لن يعودوتساءلت ياترى لو غيرت هذا اللون الاسود الى البنفسجي هل اجد تعاليق احبتي وخلاني ? اين هم ? ترى هل هم بخير ? هل حققوا احلامهم ورغباتهم التي كانوا يدسونها بين السطور في مواضيع متفرقة ? لماذا غادرنا اللمة دون وداع ? لماذا لم تغادرنا اللمة وبقينا نعود لها احيانا كالغرباء نتلصص عليها بين الحين والاخر ثم ننسحب لحياتنا الواقعيةعندما غادرت الجزائر قبل 11 سنة احسست بغربة تخنق انفاسي وعندما عدت اليها احسست بغربة جديدة غريبة ونفس الشيء حدث لي في لمتي الحبيبة غادرتها ذات مساء وظننت اني لن اعود لكن الحنين ساقني اليها بعد سنوات طوال هي اللمة نفسها ولكن لماذا احس بغربة شديدة ?قرات العديد من مواضيع الاعضاء القدامى ...تفس الشعور وتقريبا نفس الوصف حنين قاتل للمتنا وغربة كبيرةاظن ان اللمة كالجزائر نغترب عنهما بارادتنا ونتقدم في حياتنا ونسعد فيها لكن الحنين يعود بنا اليهما فتعاقبنا كلاهما بغربة جديدة وكأنهما تعاتباننا عن الغيابتغربت مرتين مرة عن بلادي ومرة عن لمتيوها انا هنا اليوم حققت الكثير من احلامي الحمد لله ولكن تعيش غربة غريبة في ارضي وفي لمتي ...