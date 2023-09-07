عجب ... ( صحيتو ....)

Tama Aliche
:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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السلام عليكم ورحمة الله
(حبيت نشارك فالقسم هذا ..على شكل فرغ واش في قلبك ..)
( ادعموني شوية ...هياااااا ..اطغاو يا #جيش_منتدى_اللمة_الجزائري )
•واش في قلبك ..؟
جيت نحكي شوية كلمات ، بلاك تولي قصة طويلة ، وبلاك مين نعيا نقطع الهدرة وما نكمل ..
قولولي واش نقول في وحدة فاتو أيامها وبقاو معاها .. كبروها الهموم ماشي العمر ، تالمون نفيق من قبل ، نغمض عينيا و نقول خلي بلاك هذه المرة تصدق وتطول العشرة ، بلاك هذي ماشي كما اللي فاتو ..
وقلبي يبقى محصور في كلمة "بلاك" ، نصبر في روحي و المجتمع ما يصبركش يضربك ديراكت وما يرحم حتى واحد ، حتى نيتك المليحة و قلبك الواسع ما يفيدك "الوجع لقى الدفى فيك" و الضربة قبل ما ترجعك تبكي ، تخليك تحوس على الدمعة وما تجيك ..
يا ندامتك تعيط مسكينة ، و اللي صح فات وقتو ما يفيدو النواح ..شحال وانت ماشي معاهم في طريق حامل كتافهم على ظهرك غير باش يوصلوا ..؟ ،
شحال عطيتهم من يدك اللي كنت محتاجها باش تلمك ، بصح سبقت للخير و قلت في نفسك :"أنا وين يبان همي معاهم .."
مزاااااااال ما كملت .. هذا ماشي ملام و مانيش نحسب فالخير اللي درتو ، رآها حرقة فالقلب خلاتني نهدر ، تعرفو فمي ساكت ويدي يكتب ، كنت نتخيل في روحي بلي أنا اللي نتوسوس ، وبلاك انا اللي مانتعاشرش ..بزاااااااف عليا ، ماشي ديما نمسحها فياااااا .. !! شحال من مرة ما عييتو..؟
ماحبيتوش تفاصيو الملامح الكذابة هذي !!، من برى علابلي ملاح ، واش حالكم من داخل ..؟
آه يظهر منافق ماشي كيما عرفتو ، الوجه هذاك اللي بان لي برك مزال في عينيا ، إلى غفلت الشوفة ، قلبي ما يفوتلو والو ..
الحمد لله اليوم جا وقالك:"شوفي قدامك ، هاااااا شوووووفي بلي ما ظلمتي حتى واحد
شوفي بعينيك كيفاش راهم مع بعض ، كي اللي عمرهم ما كانوا عديان ، شوفيهم كيفاش راهم عايلة وحدة يحبو بعض كي اللي عمرهم ما كرهوا..
عجب !!!
تبدلو...! اواااه بلاك كانو هكذا من الاول ..؟
اهاااه بلاك كاش ماغلطتي فيهم..؟؟
أيااااااااا خلاص نزيد نلوم روحي..؟
خلااص بركات .. بركااااات ..
《فاللخر حبيت نقولهم حاجة :"صحيتو على كامل الوجع وعلى كامل ليام اللي ضريتوني فيها ، رميتوني للكفن وأنا دفنت فيه كلام ماكنتش نقدر نهدرو ...جبدتوني من قاع الظلمة ، شعلت الضوء باش نخرج أنا ..》
Tama Aliche
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