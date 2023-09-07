عجب ... ( صحيتو ....)

Tama Aliche

Tama Aliche

:: الصحافية الساخرة ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
580
النقاط
51
محل الإقامة
أسوأ بلاصة
الجنس
أنثى

السلام عليكم ورحمة الله

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(حبيت نشارك فالقسم هذا ..على شكل فرغ واش في قلبك ..)


( ادعموني شوية ...هياااااا ..اطغاو يا #جيش_منتدى_اللمة_الجزائري )


•واش في قلبك ..؟
جيت نحكي شوية كلمات ، بلاك تولي قصة طويلة ، وبلاك مين نعيا نقطع الهدرة وما نكمل ..
قولولي واش نقول في وحدة فاتو أيامها وبقاو معاها .. كبروها الهموم ماشي العمر ، تالمون نفيق من قبل ، نغمض عينيا و نقول خلي بلاك هذه المرة تصدق وتطول العشرة ، بلاك هذي ماشي كما اللي فاتو ..
وقلبي يبقى محصور في كلمة "بلاك" ، نصبر في روحي و المجتمع ما يصبركش يضربك ديراكت وما يرحم حتى واحد ، حتى نيتك المليحة و قلبك الواسع ما يفيدك "الوجع لقى الدفى فيك" و الضربة قبل ما ترجعك تبكي ، تخليك تحوس على الدمعة وما تجيك ..

يا ندامتك تعيط مسكينة ، و اللي صح فات وقتو ما يفيدو النواح ..شحال وانت ماشي معاهم في طريق حامل كتافهم على ظهرك غير باش يوصلوا ..؟ ،
شحال عطيتهم من يدك اللي كنت محتاجها باش تلمك ، بصح سبقت للخير و قلت في نفسك :"أنا وين يبان همي معاهم .."
مزاااااااال ما كملت .. هذا ماشي ملام و مانيش نحسب فالخير اللي درتو ، رآها حرقة فالقلب 💔 خلاتني نهدر ، تعرفو فمي ساكت ويدي يكتب ، كنت نتخيل في روحي بلي أنا اللي نتوسوس ، وبلاك انا اللي مانتعاشرش ..بزاااااااف عليا ، ماشي ديما نمسحها فياااااا .. !! شحال من مرة ما عييتو..؟
ماحبيتوش تفاصيو الملامح الكذابة هذي !!، من برى علابلي ملاح ، واش حالكم من داخل ..؟
آه يظهر منافق ماشي كيما عرفتو ، الوجه هذاك اللي بان لي برك مزال في عينيا ، إلى غفلت الشوفة ، قلبي ما يفوتلو والو ..
الحمد لله اليوم جا وقالك:"شوفي قدامك ، هاااااا شوووووفي بلي ما ظلمتي حتى واحد
شوفي بعينيك كيفاش راهم مع بعض ، كي اللي عمرهم ما كانوا عديان ، شوفيهم كيفاش راهم عايلة وحدة يحبو بعض كي اللي عمرهم ما كرهوا..


عجب !!!

تبدلو...! اواااه بلاك كانو هكذا من الاول ..؟
اهاااه بلاك كاش ماغلطتي فيهم..؟؟
أيااااااااا خلاص نزيد نلوم روحي..؟

خلااص بركات .. بركااااات ..


《فاللخر حبيت نقولهم حاجة :"صحيتو على كامل الوجع وعلى كامل ليام اللي ضريتوني فيها ، رميتوني للكفن وأنا دفنت فيه كلام ماكنتش نقدر نهدرو ...جبدتوني من قاع الظلمة ، شعلت الضوء باش نخرج أنا ..》


Tama Aliche
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
ايااااو هنا كامل ...نحتاج المشاركات تاعكم فالموضوع باش تنشط اللمة ..

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قال Adem4dz:
مليحة اختي يعطيك الصحة
رانا جايين جايين ههههه
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الله يسلمك ...
وين راكم جايين..مكانش مانيش نشوف 😂😂🤣 متخبيين ولا يكرهوني وحدة من الزوج 🤣🤣😂🤣
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يابنتي روعة روعة روعة
عجبتني الموسيقى طايحة مع الكلمات
والكلمات قتّالة
😍😍😍😙🥰

برافوووووو

واكيد يستاهل الختم والفهرس وألف تشجيع
 
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يابنتي روعة روعة روعة
عجبتني الموسيقى طايحة مع الكلمات
والكلمات قتّالة
😍😍😍😙🥰

برافوووووو

واكيد يستاهل الختم والفهرس وألف تشجيع
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😊😊😊 فرحتيني ، ، دائما السلطانة حاضرة تشجعني وتسعدني دائما بدعمها لي ...
شكرا لك و بارك الله فيك ،
سأحاول دائما المشاركة معكم قدر المستطاع إن شاء الله.. 💚
 
قال الورد الأحمر:
ما شاء الله يعطيك الصحة حبيبتي

من اللخر لي ما يخرجش برجليه للنور يبقى ديما في الظلمة :(
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الله يسلمك وردتنا الحمراء الجميلة 😊
نعم ، دائما لابد أن ترمي بنفسك لذلك النور الذي يريدك أن تقترب منه ، فالظلام لن يزيدك إلا ضياعا و أفكارا تؤلمك فقط .. فالظلام يذكرنا فقط ..
شكرا لك
 
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