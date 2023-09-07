عجب ... ( صحيتو ....)

•واش في قلبك ..؟

وما نكمل

الهموم

بلاك

بلاك

"بلاك"

"الوجع لقى الدفى فيك"

وما تجيك ..

النواح

شحال

"أنا وين يبان همي معاهم .."

مزاااااااال ما كملت ..

خلاتني نهدر حرقة فالقلبخلاتني نهدر

نتوسوس

مانتعاشرش

واش حالكم من داخل ..؟

الشوفة

الحمد لله

ما ظلمتي حتى واحد

كيفاش راهم مع بعض

ما كرهوا..

عجب !!!

تبدلو...

!

اواااه

؟

اهاااه

؟؟

أيااااااااا خلاص

؟

خلااص

بركات

..

بركااااات ..

《فاللخر حبيت نقولهم حاجة :"

صحيتو

على كامل الوجع وعلى كامل ليام اللي ضريتوني فيها ، رميتوني للكفن وأنا دفنت فيه كلام ماكنتش نقدر نهدرو ...جبدتوني من قاع الظلمة ، شعلت الضوء باش نخرج