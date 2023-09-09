زلزال مدمر يضرب المغرب (فيديوهات)

Adem4dz

Adem4dz

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
455
النقاط
46
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
زلزال مدمر بالمغرب بلغ اكثر من 7درجات
(نسأل الله يستر اخوتنا هناك)

فيديو الضربة الزلزالية في منتجع سياحي!

فيديو يضظهر حالات اثناء وقوع الزلزال !

@السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @saho souhila @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda
 
ربي يلطف
البارحة شعرنا بالهزة
فمبالك هم ربي
يكون في العون
 
قال Adem4dz:
زلزال مدمر بالمغرب بلغ اكثر من 7درجات
(نسأل الله يستر اخوتنا هناك)

فيديو الضربة الزلزالية في منتجع سياحي!

فيديو يضظهر حالات اثناء وقوع الزلزال !

@السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @saho souhila @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@أرجوان @زخة مطر @آمِيْرَتُه @Oktavio_hinda
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يستاهلو
من اتخذ اليهود سند لهم واثاار الفتنة في دولتنا الجزائر واش يستني جيه كوارث
هذا بلا ما نتحدثو علي اوكار السياحة المثلية والدعارة
وعبدة الشيطان ....​
 
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