جديد التربية المرورية في التعليم الابتدائي

ريحـان

ريحـان

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جديد التربية المرورية في التعليم الابتدائي:

✅ ️التربية المرورية ليست مادة جديدة تضاف لبقية الأنشطة .
✅ليست لها وعاء زمني خاص بها بل هي موارد مدمجة في بقية الانشطة .
✅️ التعلمات الخاصة بالتربية المرورية في الابتدائي تدرج ضمن ميدان الحياةالمدنية في مادة التربية المدنية.

✅️ إليكم برنامج التربية المرورية ومصفوفة الموارد لمرحلة التعليم الابتدائي

👈 رابط التحميل :

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المرفقات

  • برنامج التربية المرورية ومصفوفة الموارد لمرحلة التعليم الابتدائي.pdf
    3.2 MB · المشاهدات: 0
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