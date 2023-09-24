ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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جديد التربية المرورية في التعليم الابتدائي:
️التربية المرورية ليست مادة جديدة تضاف لبقية الأنشطة .
ليست لها وعاء زمني خاص بها بل هي موارد مدمجة في بقية الانشطة .
️ التعلمات الخاصة بالتربية المرورية في الابتدائي تدرج ضمن ميدان الحياةالمدنية في مادة التربية المدنية.
️ إليكم برنامج التربية المرورية ومصفوفة الموارد لمرحلة التعليم الابتدائي
رابط التحميل :
اضغط هنا لتحميل المرفق
️التربية المرورية ليست مادة جديدة تضاف لبقية الأنشطة .
ليست لها وعاء زمني خاص بها بل هي موارد مدمجة في بقية الانشطة .
️ التعلمات الخاصة بالتربية المرورية في الابتدائي تدرج ضمن ميدان الحياةالمدنية في مادة التربية المدنية.
️ إليكم برنامج التربية المرورية ومصفوفة الموارد لمرحلة التعليم الابتدائي
رابط التحميل :
اضغط هنا لتحميل المرفق