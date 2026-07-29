جديد وزارة التربية في الثانوي

○ تغييرات السنة الثالثة ثانوي شعبة لغات أجنبية:

● اللغة الأجنبية الثالثة (إسبانية/ألمانية/إيطالية):

سابقا: الحجم الساعي 5 سا | المعامل 4

حاليا: الحجم الساعي 8 سا | المعامل 6 (زيادة كبيرة: +3 ساعات و +2 في المعامل)

●اللغة الإنجليزية:

سابقا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 5

حاليا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 4 (تخفيض المعامل من 5 إلى 4)

●اللغة الفرنسية:

سابقا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 5

حاليا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 4 (تخفيض المعامل من 5 إلى 4)

●اللغة العربية:

سابقا: الحجم الساعي 5 سا | المعامل 5

حاليا: الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (تخفيض من 5 إلى 2 ساعات ومن 5 إلى 2 في المعامل)

●التاريخ والجغرافيا:

الحجم الساعي 3 سا | المعامل 2 (بدون تغيير)

●العلوم الإسلامية:

الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (بدون تغيير)

●التربية البدنية والرياضية:

الحجم الساعي 2 سا | المعامل 1 (بدون تغيير)

●اللغة الأمازيغية (لمن يدرسها):

سابقا: الحجم الساعي 3 سا | المعامل 2

حاليا: الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (تخفيض ساعة واحدة)

●المواد المحذوفة نهائياً:

الرياضيات: كانت تدرّس (2 سا، معامل 2) \ تم إسقاطها.

الفلسفة: كانت تدرّس (3 سا، معامل 2) \ تم إسقاطها.