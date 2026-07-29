جديد وزارة التربية في الثانوي

إلياس
:: عميد الأعضاء :: ✍️top5👑
أوفياء اللمة
التفاعل 41.4K
الجوائز 5.2K
- تاريخ التسجيل
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 30,651
- الحلول المقدمة
- 1
- محل الإقامة
- حاسي الرمل ولاية الاغواط
- آخر نشاط
- الوظيفة
- أستاذ تعليم ابتدائي
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 40 إلى 45 سنة
- الجنس
- ذكر
1
- الأوسمة
- 63
جديد وزارة التربية
شعبة آداب_وفلسفة
إلغاء الرياضيات في السنة الثالثة ثانوي
شعبة علوم_تجريبية
إلغاء الفرنسية والفلسفة في الثالثة ثانوي
شعبة اللغات_الأجنبية
إلغاء رياضيات وفلسفة السنة الثالثة ثانوي
شعبة تسيير_واقتصاد
الغاء مادة الفرنسية والفلسفة في الثالثة ثانوي
شعبة الرياضيات
إلغاء مادة اللغة العربية والفلسفة في السنة الثالثة ثانوي
شعبة آداب_وفلسفة
إلغاء الرياضيات في السنة الثالثة ثانوي
شعبة علوم_تجريبية
إلغاء الفرنسية والفلسفة في الثالثة ثانوي
شعبة اللغات_الأجنبية
إلغاء رياضيات وفلسفة السنة الثالثة ثانوي
شعبة تسيير_واقتصاد
الغاء مادة الفرنسية والفلسفة في الثالثة ثانوي
شعبة الرياضيات
إلغاء مادة اللغة العربية والفلسفة في السنة الثالثة ثانوي