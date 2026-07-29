جديد وزارة التربية في الثانوي

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
🔴 جديد وزارة التربية
✅شعبة آداب_وفلسفة
إلغاء الرياضيات في السنة الثالثة ثانوي
✅شعبة علوم_تجريبية
إلغاء الفرنسية والفلسفة في الثالثة ثانوي
✅شعبة اللغات_الأجنبية
إلغاء رياضيات وفلسفة السنة الثالثة ثانوي
✅شعبة تسيير_واقتصاد
الغاء مادة الفرنسية والفلسفة في الثالثة ثانوي
✅ شعبة الرياضيات
إلغاء مادة اللغة العربية والفلسفة في السنة الثالثة ثانوي
 
○ تغييرات السنة الثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية:
●علوم الطبيعة والحياة:
سابقا: الحجم الساعي 5 سا (3+2) | المعامل 6
حاليا: الحجم الساعي 6 سا (4+2) | المعامل 6 (زيادة ساعة واحدة نظري)
●الرياضيات:
الحجم الساعي 5 سا | المعامل 5 (بدون تغيير)
●العلوم الفيزيائية:
سابقا: الحجم الساعي 4 سا (2+2) | المعامل 5
حاليا: الحجم الساعي 4 سا (2+2) | المعامل 4 (تخفيض المعامل من 5 إلى 4)
●اللغة الإنجليزية:
سابقا: الحجم الساعي 3 سا | المعامل 2
حاليا: الحجم الساعي 3 سا | المعامل 3 (زيادة المعامل من 2 إلى 3)
●التاريخ والجغرافيا:
سابقا: الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2
حاليا: الحجم الساعي 2 سا (تاريخ) | المعامل 2 (الاكتفاء بالتاريخ فقط )
●اللغة العربية:
سابقا: الحجم الساعي 3 سا | المعامل 3
حاليا: الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (تخفيض ساعة والمعامل من 3 إلى 2)
●العلوم الإسلامية:
الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (بدون تغيير)
●التربية البدنية والرياضية:
الحجم الساعي 2 سا | المعامل 1 (بدون تغيير)
●اللغة الأمازيغية (لمن يدرسها):
سابقا: الحجم الساعي 3 سا | المعامل 2
حاليا: الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (تخفيض ساعة واحدة)
●المواد المحذوفة نهائياً من 3 علوم تجريبية في الجديد:
اللغة الفرنسية: كانت تدرّس (3 سا، معامل 2) \ تم إسقاطها كلياً.
الفلسفة: كانت تدرّس (3 سا، معامل 2) \ تم إسقاطها كلياً.
 
○ تغييرات السنة الثالثة ثانوي شعبة لغات أجنبية:
● اللغة الأجنبية الثالثة (إسبانية/ألمانية/إيطالية):
سابقا: الحجم الساعي 5 سا | المعامل 4
حاليا: الحجم الساعي 8 سا | المعامل 6 (زيادة كبيرة: +3 ساعات و +2 في المعامل)
●اللغة الإنجليزية:
سابقا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 5
حاليا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 4 (تخفيض المعامل من 5 إلى 4)
●اللغة الفرنسية:
سابقا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 5
حاليا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 4 (تخفيض المعامل من 5 إلى 4)
●اللغة العربية:
سابقا: الحجم الساعي 5 سا | المعامل 5
حاليا: الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (تخفيض من 5 إلى 2 ساعات ومن 5 إلى 2 في المعامل)
●التاريخ والجغرافيا:
الحجم الساعي 3 سا | المعامل 2 (بدون تغيير)
●العلوم الإسلامية:
الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (بدون تغيير)
●التربية البدنية والرياضية:
الحجم الساعي 2 سا | المعامل 1 (بدون تغيير)
●اللغة الأمازيغية (لمن يدرسها):
سابقا: الحجم الساعي 3 سا | المعامل 2
حاليا: الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (تخفيض ساعة واحدة)
●المواد المحذوفة نهائياً:
الرياضيات: كانت تدرّس (2 سا، معامل 2) \ تم إسقاطها.
الفلسفة: كانت تدرّس (3 سا، معامل 2) \ تم إسقاطها.
 
○ تغييرات السنة الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة:
●اللغة العربية وآدابها:
سابقا: الحجم الساعي 7 سا | المعامل 6
حاليا: الحجم الساعي 8 سا | المعامل 7 (زيادة ساعة وزيادة 1 في المعامل)
●الفلسفة:
سابقا: الحجم الساعي 7 سا | المعامل 6
حاليا: الحجم الساعي 6 سا | المعامل 6 (تخفيض ساعة واحدة في الحجم الساعي)
●التاريخ والجغرافيا:
سابقا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 4
حاليا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 4 (بدون تغيير)
●اللغة الإنجليزية:
الحجم الساعي 4 سا | المعامل 3 (بدون تغيير)
●اللغة الفرنسية:
سابقا: الحجم الساعي 4 سا | المعامل 3
حاليا: الحجم الساعي 3 سا | المعامل 2 (تخفيض ساعة واحدة وتخفيض المعامل من 3 إلى 2)
●العلوم الإسلامية:
الحجم الساعي 2 سا | المعامل 2 (بدون تغيير)
●التربية البدنية والرياضية:
الحجم الساعي 2 سا | المعامل 1 (بدون تغيير)
●اللغة الأمازيغية (لمن يدرسها):
سابقا: الحجم الساعي 3 سا | المعامل 2
حاليا: الحجم الساعي 3 سا | المعامل 3 (زيادة المعامل من 2 إلى 3)
●المواد المحذوفة:
الرياضيات: كانت تدرّس بحجم (2 سا) ومعامل (2) \ تم إسقاطها كلياً.
 

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