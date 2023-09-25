أمراض القلوب

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

اليوم موضوع مفسدات القلب



1اذا فسد القلب فسد الجسم كله ،يقول الرسول محمد صلي الله عليه و سلم ،ألا وان في جسد مضغة اذا صلحت صلح جسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فساد القلب يعني فساد الجوارح كلها لان القلب هو ملك الجوارح

وامرض القلب خمسة



1كثرة الخلطة

2 ركوبه في بحر التمني

3 التعلق يغير الله تعالى

4 كثرة النوم

5 كثرة الاكل أو الطعام



ربي يثبتنا يارب

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض