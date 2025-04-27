جديد ترقية المنتدى (3) [ عرض المحتوى المميز والرائج ]

بسم الله الرحمن الرحيم ​

<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء> ​ <اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء> نتابع شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليها.

دعونا نتفق اولا على ان هذه النسخة يعتبرها المطورون اللبنة والقاعدة الاولى لبداية مواكبة المنتديات التي تستخدم سكريبت xenforo للتحديثات التقنية الجديدة في مجال استعمالات الانظمة الذكية والمتقدمة.

مما يعني ان المستقبل يعد بمميزات وخصائص متطورة وجديدة لجيل المنتديات الحالي ستنكشف وتتحسن تدريجيا بالنسبة للمستخدم اي العضو.

معرض المحتوى المميز والرائج:

ميزة المحتوى الرائج في الترقية الاخيرة لمنتدى اللمة تهدف إلى مساعدة الاعضاء في اكتشاف المحتوى الأهم والأكثر نشاطًا على كافة المنتدى. تركّز هذه الميزة على عرض المواضيع أو الردود التي تحظى بتفاعل كبير خلال فترة زمنية محددة، وتُعتبر خطوة أولى نحو تطوير أدوات أفضل لاكتشاف المحتوى في المستقبل باذن الله.

تم اضافته في قائمة نتائج البحث عن المشاركات الجديدة:

و بشكل أنيق وسهل التصفح يتم عرض المواضيع المميزة والرائجة بأنماط عرض متنوعة:

معرض سلايدر دوار وتلقائي جذاب :

معرض جانبي او اسفل المنتدى

شكر خاص



​ نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ @Fethi.dz

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تم تطويع استايل منتدى اللمة الجزائرية الانيق لتكون واجهته أكثر تنوعا وابرازا لاهم المواضيع المميزة والرائجة عبر اقسامه.الهدف دوما ومستقبلا لادارة منتدى اللمة الجزائرية هو تسهيل الوصول للمحتوى الحصري المفيد والابداعي ومواكبة طريقة التصفح بالهواتف الذكية السرعة والانسيابية والمظهر المناسب لشاشة الهاتف.