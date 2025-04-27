جديد ترقية المنتدى (3) [ عرض المحتوى المميز والرائج ]

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

🌟<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>🌟
نتابع شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليها.
دعونا نتفق اولا على ان هذه النسخة يعتبرها المطورون اللبنة والقاعدة الاولى لبداية مواكبة المنتديات التي تستخدم سكريبت xenforo للتحديثات التقنية الجديدة في مجال استعمالات الانظمة الذكية والمتقدمة.
مما يعني ان المستقبل يعد بمميزات وخصائص متطورة وجديدة لجيل المنتديات الحالي ستنكشف وتتحسن تدريجيا بالنسبة للمستخدم اي العضو.


معرض المحتوى المميز والرائج:

ميزة المحتوى الرائج في الترقية الاخيرة لمنتدى اللمة تهدف إلى مساعدة الاعضاء في اكتشاف المحتوى الأهم والأكثر نشاطًا على كافة المنتدى. تركّز هذه الميزة على عرض المواضيع أو الردود التي تحظى بتفاعل كبير خلال فترة زمنية محددة، وتُعتبر خطوة أولى نحو تطوير أدوات أفضل لاكتشاف المحتوى في المستقبل باذن الله.


تم اضافته في قائمة نتائج البحث عن المشاركات الجديدة:

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و بشكل أنيق وسهل التصفح يتم عرض المواضيع المميزة والرائجة بأنماط عرض متنوعة:

  • معرض سلايدر دوار وتلقائي جذاب :
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  • معرض جانبي او اسفل المنتدى
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تم تطويع استايل منتدى اللمة الجزائرية الانيق لتكون واجهته أكثر تنوعا وابرازا لاهم المواضيع المميزة والرائجة عبر اقسامه.

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الهدف دوما ومستقبلا لادارة منتدى اللمة الجزائرية هو تسهيل الوصول للمحتوى الحصري المفيد والابداعي ومواكبة طريقة التصفح بالهواتف الذكية السرعة والانسيابية والمظهر المناسب لشاشة الهاتف.


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نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ @Fethi.dz
 
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@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25 @السها @MESSI23000 @كنزة. @سـارة @جمــآنــة
@♡كارينا♡ @Oktavio_hinda @ريحـان @osama305 @اسماعيل22 @Abodi84 @الروسي @فاتن سيلين @إيمان~
@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق @أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
بارك الله لكم في مجهودات القيمة من أجل الأسرة اللمة
سهل علينا هكذا التصفح السريع خاصة في مواضيع المميزة و المحتوى الرائج خاصية جيدة بوركتم
 
توقيع Oussama.GF
عجبتني الاضافة هاذي روعه
تختصر عليك البحث و المجهود وتاخذك لافضل واخر المواضيع بسهولة
وهاذي راح تفيد حتى الزوار ايضا وتعطيهم افضل نظرة على المحتوى و بكل سهولة ايضا
وهذا اكيد يخدم شعبية اللمة
 
عجبتني هذه الميزة كثيرا
شكرا و المزيد من التطور و الرقي لمنتدانا و من يسهر تطور و تقدم المنتدى
 
الاختصارات توفر الكثير من الوقت و تعطيك نظرة شاملة على المنتدى و تكون دايما آجور
ربي يبارك في جهودكم
 
توقيع يوسےفے
الله يعطيكم الخير حاجة بزاف شابة ومتقونة
 
توقيع faith8
شكرا جزيلا على العمل القيم اللي راكم تقومو بيه
راني نكتاشف فيهم غي بالشويا ههه
صراحة يعجبني الانسان المثابر خصوصا في مجال البرمجة
كلمة ابدااع لن تكفي ..بوركتم
 
رائعة هذه الميزة سهلت نوعا ما تصفح المنتدى
بارك الله فيكم و في مجهوداتكم
 
ميزة مميزة ورائعة الله يبارك فن وإبداع
يعطيكم الصحة على المجهودات الجبّارة👏🏻
 
توقيع *amani*
تشكر على الشروحات المتتالية لابراز جديد المميزات التي تم اضافتها خلال الترقية الاخيرة للمنتدى.

- المواضيع المميزة​

- المواضيع الرائجة​

 
توقيع Fethi.dz
بارك الله فيكم وربي يقويكم
 
توقيع Oktavio_hinda
ميزة بزاف جميلة وتختصر علينا الكثير
بوركتم ^^
 
توقيع لمعانُ الأحداق

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