علجية اواحي هنا واش راكي تهدري

ليليا مرام
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 16 جوان 2009
- المشاركات
- 9,733
- نقاط التفاعل
- 29,109
- النقاط
- 1,656
- محل الإقامة
- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركات
كل يوم تتهمو الرجال وتقولو فالقسم واش راك تهدر ...لالا اسمحولي اليوم نروح للنسا ونفهم منهم واش راهم يهدرو ...عندي هدرة طويلة مع علجيات. ارواحو هنا ااااه مشركات الفم ....
لالة من تجي تدخلي تقراي سويام ليسي جامعة اذا انت باباك فاابرلمان وتشري من Gucci و..zara مكان لاه تجي تلعبي فيها وتعوجي حنانك وفخونسي وضغفار وشفار وتلعبيها على الزواليات وتوري وتعاودي ربي عطاك حمديه وغلقي كابينيك شقيتي عاللبسة غالية ونسيتي دونتفريز لفمك مخنز لي يخرج السم وتجرحو بنات زواولة وتسقسيها من فوق واش راكي لابسة وتضحكي وتعاودي اااه دادنة مريشة لبسي رخيص وكوني غالية مش باللمقلوب
ارواحي انت ثاني لي تروحي الاعراس بالحدايد من تدخلي وانت رافدة يديك تقول تشهدي توري فالمسايء والخلاخل يخلل عظامك ما عرفناه نحاس ما عرفناه ذهب ...واسمك فراعنة علشو فالذهب وماتو مدفونين معاه ربي عطاك مكان لاه ترفدي يديك علبانا بيك فلانة مرت فلان شنة ورنة كاين اخرى باعت ذهبها ولي قدامها ووراها باه توقف مع راجلخا مكان لاه توجعيلها قلبها وخاتم بالسبع ملاين ومقياس بربعين مليون ...اي دكتورة فالحياة علبانا ما تشقايش درتي بصحتك مكان لاه كل تطبيلة تنوضي ترقصي حتى على غنية سبونج بوب شفناك طفينا ضو بنتي غي انت
ارواحي هنا يا اللي جبتي عشر اولاد طالح كثر من صالح واحد يبزق عليك ولاخر يطبعك ولاخر انت فالجماعة وهو يبخص بيك وانت تشوفي وحدة ما عندهاش اولاد تعايري وتمعني ياو الاولاد رزق حافظي عليهم وربيهم مليح عشرة وماشي مربيين عاقر هذيك راهي خير منك ةيسكحولي على كلمة عاقر انا اختكم
واش راكي تهدري يا اللي تظلي فالجمايع تحكي فالعجوزة تاكليلها فلحمها ما تقول مدتلك. طورو سترك وتزوجك ومدلك عايلة تقول لقيتره فالأومو هاي غارت مني هاي تحرشو عليا هاي نعس فيا امشركة الفم دنيا دالات وغدوة تولي عجوزة وبالكناين ويصرا فيك دوبل حكي رجليك يبردو وليدها تطلعي تهبطي راجلك هذا ماشي خوك ما ولداتوش يماك احوجي وشعال نبغي ندابز مع جماعة العجايز ...
خلاصة جبتلكظ مقتطفات من لي باغية نشنشفهم مازال جزء ثاني
ارواحي هنا لالة واش راكي تهدري ؟ ...
رجال ما تخلعوش راكم تعرفو العقلية
كل يوم تتهمو الرجال وتقولو فالقسم واش راك تهدر ...لالا اسمحولي اليوم نروح للنسا ونفهم منهم واش راهم يهدرو ...عندي هدرة طويلة مع علجيات. ارواحو هنا ااااه مشركات الفم ....
لالة من تجي تدخلي تقراي سويام ليسي جامعة اذا انت باباك فاابرلمان وتشري من Gucci و..zara مكان لاه تجي تلعبي فيها وتعوجي حنانك وفخونسي وضغفار وشفار وتلعبيها على الزواليات وتوري وتعاودي ربي عطاك حمديه وغلقي كابينيك شقيتي عاللبسة غالية ونسيتي دونتفريز لفمك مخنز لي يخرج السم وتجرحو بنات زواولة وتسقسيها من فوق واش راكي لابسة وتضحكي وتعاودي اااه دادنة مريشة لبسي رخيص وكوني غالية مش باللمقلوب
ارواحي انت ثاني لي تروحي الاعراس بالحدايد من تدخلي وانت رافدة يديك تقول تشهدي توري فالمسايء والخلاخل يخلل عظامك ما عرفناه نحاس ما عرفناه ذهب ...واسمك فراعنة علشو فالذهب وماتو مدفونين معاه ربي عطاك مكان لاه ترفدي يديك علبانا بيك فلانة مرت فلان شنة ورنة كاين اخرى باعت ذهبها ولي قدامها ووراها باه توقف مع راجلخا مكان لاه توجعيلها قلبها وخاتم بالسبع ملاين ومقياس بربعين مليون ...اي دكتورة فالحياة علبانا ما تشقايش درتي بصحتك مكان لاه كل تطبيلة تنوضي ترقصي حتى على غنية سبونج بوب شفناك طفينا ضو بنتي غي انت
ارواحي هنا يا اللي جبتي عشر اولاد طالح كثر من صالح واحد يبزق عليك ولاخر يطبعك ولاخر انت فالجماعة وهو يبخص بيك وانت تشوفي وحدة ما عندهاش اولاد تعايري وتمعني ياو الاولاد رزق حافظي عليهم وربيهم مليح عشرة وماشي مربيين عاقر هذيك راهي خير منك ةيسكحولي على كلمة عاقر انا اختكم
واش راكي تهدري يا اللي تظلي فالجمايع تحكي فالعجوزة تاكليلها فلحمها ما تقول مدتلك. طورو سترك وتزوجك ومدلك عايلة تقول لقيتره فالأومو هاي غارت مني هاي تحرشو عليا هاي نعس فيا امشركة الفم دنيا دالات وغدوة تولي عجوزة وبالكناين ويصرا فيك دوبل حكي رجليك يبردو وليدها تطلعي تهبطي راجلك هذا ماشي خوك ما ولداتوش يماك احوجي وشعال نبغي ندابز مع جماعة العجايز ...
خلاصة جبتلكظ مقتطفات من لي باغية نشنشفهم مازال جزء ثاني
ارواحي هنا لالة واش راكي تهدري ؟ ...
رجال ما تخلعوش راكم تعرفو العقلية