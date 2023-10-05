السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



المثال شعبية



1,ناس يقولوا

حط يدك على قلبك كما ضرك ضرا صاحبك



2 العايبة تحوس البلدان.والعورة أتخيط الكتان.والطرشة أتجيب لخبر منين كان



3ما نديك ياخيري ما نخليك لغيري

4 اللي خدام ارتاح.واللي قعد جاح.واللي شدى بغير الله طاح

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض

تقبلو تحياتي