السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
109
نقاط التفاعل
344
النقاط
13
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

المثال شعبية

1,ناس يقولوا
حط يدك على قلبك كما ضرك ضرا صاحبك

2 العايبة تحوس البلدان.والعورة أتخيط الكتان.والطرشة أتجيب لخبر منين كان

3ما نديك ياخيري ما نخليك لغيري
4 اللي خدام ارتاح.واللي قعد جاح.واللي شدى بغير الله طاح
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
تقبلو تحياتي
 
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