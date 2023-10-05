نور ليتا
:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المثال شعبية
1,ناس يقولوا
حط يدك على قلبك كما ضرك ضرا صاحبك
2 العايبة تحوس البلدان.والعورة أتخيط الكتان.والطرشة أتجيب لخبر منين كان
3ما نديك ياخيري ما نخليك لغيري
4 اللي خدام ارتاح.واللي قعد جاح.واللي شدى بغير الله طاح
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
تقبلو تحياتي
المثال شعبية
1,ناس يقولوا
حط يدك على قلبك كما ضرك ضرا صاحبك
2 العايبة تحوس البلدان.والعورة أتخيط الكتان.والطرشة أتجيب لخبر منين كان
3ما نديك ياخيري ما نخليك لغيري
4 اللي خدام ارتاح.واللي قعد جاح.واللي شدى بغير الله طاح
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
تقبلو تحياتي