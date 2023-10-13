السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
132
نقاط التفاعل
412
النقاط
13
العمر
54
الجنس
أنثى
أخواتي اخواتي أتمنى لكم نهار مباركا
أهديكم أجمل باقة في الموجود
جدوعها ،،لااله الا الله
غصونها ،،محمد رسول الله
ثمارها،،سبحان الله
أوراقها ،،،الحمد لله
عروقها ،،الله أكبر
مسكنها الياقوت و المرجان
جعلها الله من نصيبي و نصيبكم
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
 
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