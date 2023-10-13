السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نور ليتا
:: عضو مُشارك ::
أخواتي اخواتي أتمنى لكم نهار مباركا
أهديكم أجمل باقة في الموجود
جدوعها ،،لااله الا الله
غصونها ،،محمد رسول الله
ثمارها،،سبحان الله
أوراقها ،،،الحمد لله
عروقها ،،الله أكبر
مسكنها الياقوت و المرجان
جعلها الله من نصيبي و نصيبكم
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
أهديكم أجمل باقة في الموجود
جدوعها ،،لااله الا الله
غصونها ،،محمد رسول الله
ثمارها،،سبحان الله
أوراقها ،،،الحمد لله
عروقها ،،الله أكبر
مسكنها الياقوت و المرجان
جعلها الله من نصيبي و نصيبكم
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض