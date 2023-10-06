نور ليتا
:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أصعب اشتياق أن تشتاق لأحد لن تراه أبدا
ولن يأتي مثله أبدا ولن يعوض مكانه أحد
2 الفجر و الفرج توأمان.فالفجر انتقال من ظلام الي النور .و الفرج انتقال من ضيق الي واسعة
اللهم فرج من كل هم و فجر بيه كل ظلام
اللهم اجعلنا من اهل الفجر
أسعد الله صباحكم
تقبلو تحياتي
أصعب اشتياق أن تشتاق لأحد لن تراه أبدا
ولن يأتي مثله أبدا ولن يعوض مكانه أحد
2 الفجر و الفرج توأمان.فالفجر انتقال من ظلام الي النور .و الفرج انتقال من ضيق الي واسعة
اللهم فرج من كل هم و فجر بيه كل ظلام
اللهم اجعلنا من اهل الفجر
أسعد الله صباحكم
تقبلو تحياتي