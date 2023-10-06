السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
114
نقاط التفاعل
359
النقاط
13
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أصعب اشتياق أن تشتاق لأحد لن تراه أبدا
ولن يأتي مثله أبدا ولن يعوض مكانه أحد


2 الفجر و الفرج توأمان.فالفجر انتقال من ظلام الي النور .و الفرج انتقال من ضيق الي واسعة
اللهم فرج من كل هم و فجر بيه كل ظلام
اللهم اجعلنا من اهل الفجر
أسعد الله صباحكم

تقبلو تحياتي
 
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