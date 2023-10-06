السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



أصعب اشتياق أن تشتاق لأحد لن تراه أبدا

ولن يأتي مثله أبدا ولن يعوض مكانه أحد





2 الفجر و الفرج توأمان.فالفجر انتقال من ظلام الي النور .و الفرج انتقال من ضيق الي واسعة

اللهم فرج من كل هم و فجر بيه كل ظلام

اللهم اجعلنا من اهل الفجر

أسعد الله صباحكم



تقبلو تحياتي