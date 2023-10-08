نور ليتا
:: عضو مُشارك ::
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الدنيا
غريبة جدا نأتي بلا شيء ثم نقاتل من أجل كل شيء ثم نترك كل شيء ونذهب بلا شيء سبحان الله العظيم
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
يا على اجعل نفسك كا عبر سبيل استرح تحت الشجرة ثم قام وذهب
هكدا هي الدنيا رحلة وامتحان
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
الدنيا
غريبة جدا نأتي بلا شيء ثم نقاتل من أجل كل شيء ثم نترك كل شيء ونذهب بلا شيء سبحان الله العظيم
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
يا على اجعل نفسك كا عبر سبيل استرح تحت الشجرة ثم قام وذهب
هكدا هي الدنيا رحلة وامتحان
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض