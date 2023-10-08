الحياة

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
124
نقاط التفاعل
377
النقاط
13
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الدنيا
غريبة جدا نأتي بلا شيء ثم نقاتل من أجل كل شيء ثم نترك كل شيء ونذهب بلا شيء سبحان الله العظيم

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
يا على اجعل نفسك كا عبر سبيل استرح تحت الشجرة ثم قام وذهب
هكدا هي الدنيا رحلة وامتحان
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
 
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