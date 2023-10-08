السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الدنيا

غريبة جدا نأتي بلا شيء ثم نقاتل من أجل كل شيء ثم نترك كل شيء ونذهب بلا شيء سبحان الله العظيم



قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

يا على اجعل نفسك كا عبر سبيل استرح تحت الشجرة ثم قام وذهب

هكدا هي الدنيا رحلة وامتحان

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض