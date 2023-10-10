سؤال تجديد سورسي في ولاية الاقامة

T

Tchop

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السلام عليكم
هل صحيح اني نقدر نجدد السورسي نتاعي في مكتب التجنيد التابع لولاية الاقامة دون التوجه لمكتب التجنيد التابع لولاية الازدياد ؟
مع العلم السورسي الأول خرجتو من مكتب التجنيد التابع لولاية الازدياد
 
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