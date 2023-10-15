أرز بطريقة بسيطة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا عضوة جديدة بصراحة هذذا الركن هو ماالهمني لتسجيل في هذا الموقع

احببت ان استفيد واتمنى ان استطيع افيد ايضا وتكون لي صدقة جارية

هذا طبقي الاول ** ارز **

أرز بطريقة سهلة

في حالة ماتكوني على عجلة من أمرك لتحضير العشاء فهده الوصفة لكي

المكوّنات

1 كوب أرز بسمتيي

فص ثوم

ملعقة زبدة ملح فلفل اسود وفص الثوم

الخطوات

الخطوة 1

يغسل الأرز جيدا ثم ينقع في الماء تقريبا ربع ساعة

الخطوة 2

بعدها نضيفه على الماء المغلي كنا حضرناه سابقا ونضيف فص ثوم وقليل من الملح وفلفل أسود وورقة رند وقليل من الزيت وممكن اضافة زعفران لتغيير اللون أصفر ونتركه يغلي بضع دقاءق يكون فيه الرز نصف استواء

الخطوة 3

بعد نصف استواء نصفيه من الماء ونمزجه مع ملعقة زبدة وقليل من فلفل الحار البودرة والقليل من التوابل الممزوجة الخاصة بالارز ونتركه يبرد

الخطوة 4

عند اقتراب وقت الاكل نضعه في كسكاس على قدر به ماء مغلي ونتركه ينهي نضجه على البخار سنلاحظ انه في دقاءق ينضج يمكن تقديمه مرفق مع صلصة حمراء أو شراءح صدر دجاج مقلي أو كما هو عادي مع القليل من معدنوس مفروم

الخطوة 5

شهية طيبة أتمنى ان يعجبكم الطبق أعتذر على عدم ارفاق الصور

دعوة خير