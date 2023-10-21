برغل بالخضار

أم سلطان 16

أم سلطان 16

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أكتوبر 2023
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برغل بالخضار​

هذه وصفة بسيطة وغير مكلفة

المكوّنات​

1 ساعة
4 أشخاص
  1. كأس برغل حبة بصل فص ثوم
  2. خضار: جزر فلفل ألوان أحمر أخضر حبة طماطم
  3. ملح فلفل اسود وعكري ممكن إضافة زعفران للتلوين

الخطوات​

  1. الخطوة 1
    نأخذ كأس برغل نوع خشن نغسله ثم ننقعه في كأس ماء مغلي

  2. الخطوة 2
    في مقلاة نضع قليل من الزيت ونذبل حبة بصل مقطعة قطع صغيرة ثم نضيف فص ثوم مرابي ثم حبة جزر مقطعة ايضا قطع صغيرة نغطي المقلاة لبضع دقاىْق ثم نضيف بعدها حبة فلفل اخضر وأخرى أحمر ايضا مقطع قطع صغيرة ونقوم بتقليتهم مع بعض مع اضافة ملح وفلفل أسود وعكري ثم نضيف حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة نغطي المقلاة ونترك لبضع دقاىْق ثم نقوم بتمريق حوالي 3 كؤوس ماء مغلي ونتركه يغلى.
    بعد الغليان نضيف البرغل المنقوع نلاحظ أنه انتفخ وجف من الماء مع بقية الخضارونحرك برفق ونتركه ينضج على نار هادىْة

  3. الخطوة 3
    وبالصحة والهناء
    أتمنى أن ينال أعجابكم
    دعوة خير لي ولإبني اللهم إجبر بخاطري
 
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