اختبار الثلاثي الثاني

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,865
الحلول
1
نقاط التفاعل
25,369
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
🟥اللغة العربيّة و آدابها
🟧الكفاءة المستهدفة : شعبة آداب وفلسفة + لغات
🟩اختبار الثلاثي الثاني : في شعر الرمز والاسطورة
للشاعر المصري أمل دنقل
🔴بعنوان( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة🔴
📛من خلال النص وأسئلته يتعرف الطالب على
🔹👈مظاهر التجديد في القصيدة المعاصرة
🔸👈الأنماط البازرة في النص
🔹👈الرمز أنواعه /دلالته / أسباب اللجوء إليه
🔸👈صيغ منتهى الجموع
🔸👈الاحالة النصية ( مظاهر اتساق النص)
🔹👈التحليل العروضي( التقطيع)

FB_IMG_1697927016468.jpgFB_IMG_1697927019216.jpgFB_IMG_1697927020950.jpgFB_IMG_1697927022770.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

ريحـان
مذكرة عوامل النهضة الأدبية / عوامل النهضة العربية
المشاركات
2
المشاهدات
173
ريحـان
ريحـان
ريحـان
الإعراب اللفظي و التقديري
المشاركات
2
المشاهدات
480
ذكريات
ذكريات
ريحـان
  • مثبت
شعر المديح النبوي و شعر الزهد عصر الضعف والإنحطاط
المشاركات
1
المشاهدات
3K
ريحـان
ريحـان
ريحـان
تحديد أنماط النصوص المقترحة في المنهاج
المشاركات
2
المشاهدات
199
إلياس
إلياس
الفتى المغامر
اختبار الثلاثي الثاني في -اللغة العربية- السنة الرابعة المتوسط
المشاركات
0
المشاهدات
262
الفتى المغامر
الفتى المغامر
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة