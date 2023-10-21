ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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اللغة العربيّة و آدابها
الكفاءة المستهدفة : شعبة آداب وفلسفة + لغات
اختبار الثلاثي الثاني : في شعر الرمز والاسطورة
للشاعر المصري أمل دنقل
بعنوان( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة
من خلال النص وأسئلته يتعرف الطالب على
مظاهر التجديد في القصيدة المعاصرة
الأنماط البازرة في النص
الرمز أنواعه /دلالته / أسباب اللجوء إليه
صيغ منتهى الجموع
الاحالة النصية ( مظاهر اتساق النص)
التحليل العروضي( التقطيع)
الكفاءة المستهدفة : شعبة آداب وفلسفة + لغات
اختبار الثلاثي الثاني : في شعر الرمز والاسطورة
للشاعر المصري أمل دنقل
بعنوان( البكاء بين يدي زرقاء اليمامة
من خلال النص وأسئلته يتعرف الطالب على
مظاهر التجديد في القصيدة المعاصرة
الأنماط البازرة في النص
الرمز أنواعه /دلالته / أسباب اللجوء إليه
صيغ منتهى الجموع
الاحالة النصية ( مظاهر اتساق النص)
التحليل العروضي( التقطيع)