كيف أكتب تعبيرا كتابيا في ثلاث خطوات بسيطة؟

ريحـان

ريحـان

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كيف أكتب تعبيرا كتابيا في ثلاث خطوات بسيطة؟
أولا التخطيط أو التصميم:
ابدأ بوضع خطة لتعبيرك تحدد فيها الموضوع الذي ستكتب عنه والرؤيا العامة لتصورك حول الموضوع و تجمع فيها قائمة بالنقاط الرئيسية التي ترغب في الكتابة عنها.
ثانيا الكتابة:
ابدأ بكتابة المقدمة تتحدث فيها للقارئ عن الموضوع وأشر إلى الفكرة الرئيسية للتعبير. ثم اكتب العرض في فقرات رئيسية لكل فقرة فكرة تفسرها بأمثلة أو تفاصيل لدعمها. انتقل إلى الخاتمة و قل رأيك أو مقولة أو حكمة تتناسب مع الموضوع و تلخص فكرته.
ثالثا التنسيق والمراجعة:
قم بمراجعة التعبير للتحقق من أنه منسق بشكل جيد ومنطقي. افحص اللغة والإملاء للتأكد من عدم وجود أخطاء.
باستخدام هذه الخطوات، يمكنك كتابة تعبير كتابي جيد يعبر بوضوح عن أفكارك بشكل منظم ومقنع.
 
رائع ما أنجزت أناملك الذهبية و القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
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