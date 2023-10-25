النظافة

ريحـان

ريحـان

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تعبير كتابي عن النظافة:
النظافة هي سمة أساسية للصحة والحياة الجيدة. إنها تمثل جزءًا هامًا من حياة الإنسان وبيئته.
و هي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية.لأن الحفاظ على الجسم والملابس والبيئة نظيفة يقلل من انتشار الأمراض ويحافظ على الصحة العامة.
كما امها تساعد في الوقاية من الأمراض والعدوى. عن طريق غسل اليدين بانتظام والحفاظ على بيئة نظيفة، يمكن تقليل فرصة انتقال العدوى.
اضافة إلى كونها تعكس العناية بالمظهر الشخصي الذي يظهر بشكل أفضل وينفرد بجاذبية أكبر.
و النظافة تساهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية. حيث إن الممارسات النظيفة تقلل من تلوث الهواء والمياه وتحافظ على البيئة.
مما يجعل الفرد يشعر بالراحة في مكانه وبيئته. إن البيئة النظيفة تسهم في الاسترخاء والهدوء النفسي.
باختصار، النظافة تمثل عنصرًا أساسيًا في حياة الإنسان وتأثيرها يكون على صحته وبيئته وعلاقته بالآخرين. إنها قيمة يجب الحفاظ عليها وتعزيزها في جميع جوانب الحياة.
 
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