ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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اللغة العربية وآدابها
السنة الثالثة الشعب الأدبية: آداب وفلسفة + لغات
النشاط: نقد
️ الموضوع : الحداثة
الحداثة : مصطلح نقدي حديث يعني الثورة التي وقعت في مختلف ميادين الحياة المادية والفكرية والأدبية والتي تدعو إلى تحطيم التقاليد الموروثة والأعراف المتراكمة شكلا ومضمونا
اسباب ظهورها، ظهرت في أواخر القرن 13 في أوروبا كامتداد لتيارات فكرية فلسفية وأدبية ودخلت للأدب العربي عن طريق الأدباء الذين تأثروا بالفكر الغربي فثاروا على الخصائص الأدبية القديمة شكلا ومضمونا
أشهر روادها
نازك الملائكة صلاح عبد الصبور عبد الوهاب البياتي
محمود درویش - أمل دنقل . أودونيس
مظاهرها في الشعر العربي :
شكلا
اللغة السهلة الموحية
الوحدة العضوية
الرمز والاسطورة
وحده التفعيلة التنويع القافية و الروي واعتماد الأسطر ( الشطر)
توظيف الصورة الشعرية الكلية
استغلال طاقات الشعر الحر
تجاوز المحسنات البديعية
مضمونا
التأثر بالمذاهب الغربية في الأدب والفلسفة
النزعة التأملية
النزعة الانسانية
غموض المعاني
السنة الثالثة الشعب الأدبية: آداب وفلسفة + لغات
النشاط: نقد
️ الموضوع : الحداثة
الحداثة : مصطلح نقدي حديث يعني الثورة التي وقعت في مختلف ميادين الحياة المادية والفكرية والأدبية والتي تدعو إلى تحطيم التقاليد الموروثة والأعراف المتراكمة شكلا ومضمونا
اسباب ظهورها، ظهرت في أواخر القرن 13 في أوروبا كامتداد لتيارات فكرية فلسفية وأدبية ودخلت للأدب العربي عن طريق الأدباء الذين تأثروا بالفكر الغربي فثاروا على الخصائص الأدبية القديمة شكلا ومضمونا
أشهر روادها
نازك الملائكة صلاح عبد الصبور عبد الوهاب البياتي
محمود درویش - أمل دنقل . أودونيس
مظاهرها في الشعر العربي :
شكلا
اللغة السهلة الموحية
الوحدة العضوية
الرمز والاسطورة
وحده التفعيلة التنويع القافية و الروي واعتماد الأسطر ( الشطر)
توظيف الصورة الشعرية الكلية
استغلال طاقات الشعر الحر
تجاوز المحسنات البديعية
مضمونا
التأثر بالمذاهب الغربية في الأدب والفلسفة
النزعة التأملية
النزعة الانسانية
غموض المعاني