تقنية التلخيص كيفية تلخيص نص أدبي الشعب

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اللغةالعربيّة و آدابها
️جميع الشعب الادبية والعلمية
سلسلة البناء الفكري
تقنية التلخيص ( تلخيص نص أدبي شعرا أو نثرا)
انتبهوا جيدا طلبتنا الأفاضل #التلخيص مهم جدا في شهادة البكالوريا أغلب الأحيان عليه 3 نقاط
يعني 3×المعامل 6 = 18 نقطة..... تقريبا 18 نقطة تضيع وقيس على ذلك باقي الشعب حسب المعامل
كيفية تلخيص نص أدبي : ركزوا جيدا
فهم النص : كيفية فهم النص
_أولا قراءة النص الأدبي قراءة دقيقة وبتأنٍ قصد الفهم والإستيعاب الكامل لمحتوى النص
_إستخراج الكلمات الصعبة وشرحها وإيضاح الكلمات التي تؤول بيننا وبين الفهم الصحيح
_وضع خط على الكلمات المفتاحية والعبارات الأساسة التي تشكل موضوع النص وأفكاره
2_ هيكلة_النص :
_إستخراج أفكار النص وترتيبها
3 تحرير النص
نشرع في كتابة التلخيص الذي يعطينا فكرة سريعة وعامة عن مضمون النص حيث نراعي فيه :
_ترتيب الأفكار وانسجامها
_إضافة أسلوبنا الخاص على التلخيص بحيث يكون التلخيص بأسلوب ولغة جديدتين
_الإبتعاد عن الألفاظ التي استخدمها الكاتب مستخدما مرادفات عنها
_مراعاة قواعد اللغة وإستعمال اللغة الصحيحة والأسلوب الواضح والبسيط
_مراعاة حجم التلخيص: أن يكون ربع أو ثلث النص الأصلي الانتباه للحجم إذ يتحول الشعري إلى الثلث (القصيدة من 10 أبيات تصبح في #حدود 3 اسطر تقريبا )
و النثري إلى الربع (نص نثري من 40سطرا يصبح 10اسطر )
️توزيع نقطة التلخيص يكون على
الحجم و الأسلوب الخاص السليم و الأفكار مضمونها و عددها و ترتيبها
#تنبيه على الطالب أن لا يذكر إسم الكاتب أو أن لا يقول إستهل الكاتب وماشابه ذلك،
نموذج للتلخيص
️قصيدة من عشرة أبيات للشاعر علي بن محمد بن مليك الحموي (من الكتاب المدرسي):
يا صاح دعني من ذكرى الحبيب ومن
بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ
وليس في ربة الخلخال لي أرب
وخاتم الأنبياء القصد و السول
محمد بن الذبيحين الشفيع لنا
هذا حديث صحيح عنه منقول
طه و ياسين كهف الأنبياء ومن
عليه قد أنزلت حم تنزيل
خير النبيين في فضل و في كرم
وما سواه فمرجوح و مفضول
ماضي العزائم و الأبطال في قلق
مهند من سيوف الله مسلول
و بالهدى رحمة للعالمين أتى
مبشرا و لكل منه تنويل
منك الشفاعة أرجو في المعاد غدا
في يوم لا نافع قال و لا قيل
لأَن لي فيك كنز الرجا أملا
و أنت يامطَلب الراجين مأمول
فلو أصير ترابا في هواك فلا
أسلو لأني على الأشواق مجبولُ
التلخيص ️
لم تعد لي حاجة في ذكريات الحب و النساء لأن حب للرسول صلى الله عليه وسلم أهم عندي لفضله في الدين و الخُلق و تميزه على كل الأنبياء . شفاعتُك و لقاؤك منتهى أملي .
الأستاذ وليد للأدب العربي
اللغةالعربيّة و آدابها
️جميع الشعب الادبية والعلمية
سلسلة البناء الفكري
تقنية التلخيص ( تلخيص نص أدبي شعرا أو نثرا)
انتبهوا جيدا طلبتنا الأفاضل #التلخيص مهم جدا في شهادة البكالوريا أغلب الأحيان عليه 3 نقاط
يعني 3×المعامل 6 = 18 نقطة..... تقريبا 18 نقطة تضيع وقيس على ذلك باقي الشعب حسب المعامل
كيفية تلخيص نص أدبي : ركزوا جيدا
فهم النص : كيفية فهم النص
_أولا قراءة النص الأدبي قراءة دقيقة وبتأنٍ قصد الفهم والإستيعاب الكامل لمحتوى النص
_إستخراج الكلمات الصعبة وشرحها وإيضاح الكلمات التي تؤول بيننا وبين الفهم الصحيح
_وضع خط على الكلمات المفتاحية والعبارات الأساسة التي تشكل موضوع النص وأفكاره
2_ هيكلة_النص :
_إستخراج أفكار النص وترتيبها
3 تحرير النص
نشرع في كتابة التلخيص الذي يعطينا فكرة سريعة وعامة عن مضمون النص حيث نراعي فيه :
_ترتيب الأفكار وانسجامها
_إضافة أسلوبنا الخاص على التلخيص بحيث يكون التلخيص بأسلوب ولغة جديدتين
_الإبتعاد عن الألفاظ التي استخدمها الكاتب مستخدما مرادفات عنها
_مراعاة قواعد اللغة وإستعمال اللغة الصحيحة والأسلوب الواضح والبسيط
_مراعاة حجم التلخيص: أن يكون ربع أو ثلث النص الأصلي الانتباه للحجم إذ يتحول الشعري إلى الثلث (القصيدة من 10 أبيات تصبح في #حدود 3 اسطر تقريبا )
و النثري إلى الربع (نص نثري من 40سطرا يصبح 10اسطر )
️توزيع نقطة التلخيص يكون على
الحجم و الأسلوب الخاص السليم و الأفكار مضمونها و عددها و ترتيبها
#تنبيه على الطالب أن لا يذكر إسم الكاتب أو أن لا يقول إستهل الكاتب وماشابه ذلك،
نموذج للتلخيص
️قصيدة من عشرة أبيات للشاعر علي بن محمد بن مليك الحموي (من الكتاب المدرسي):
يا صاح دعني من ذكرى الحبيب ومن
بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ
وليس في ربة الخلخال لي أرب
وخاتم الأنبياء القصد و السول
محمد بن الذبيحين الشفيع لنا
هذا حديث صحيح عنه منقول
طه و ياسين كهف الأنبياء ومن
عليه قد أنزلت حم تنزيل
خير النبيين في فضل و في كرم
وما سواه فمرجوح و مفضول
ماضي العزائم و الأبطال في قلق
مهند من سيوف الله مسلول
و بالهدى رحمة للعالمين أتى
مبشرا و لكل منه تنويل
منك الشفاعة أرجو في المعاد غدا
في يوم لا نافع قال و لا قيل
لأَن لي فيك كنز الرجا أملا
و أنت يامطَلب الراجين مأمول
فلو أصير ترابا في هواك فلا
أسلو لأني على الأشواق مجبولُ
التلخيص ️
لم تعد لي حاجة في ذكريات الحب و النساء لأن حب للرسول صلى الله عليه وسلم أهم عندي لفضله في الدين و الخُلق و تميزه على كل الأنبياء . شفاعتُك و لقاؤك منتهى أملي .
الأستاذ وليد للأدب العربي