تقنية التلخيص كيفية تلخيص نص أدبي الشعب

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



🟥 اللغةالعربيّة و آدابها
🟧️جميع الشعب الادبية والعلمية
🟨سلسلة البناء الفكري
🟩تقنية التلخيص ( تلخيص نص أدبي شعرا أو نثرا)

انتبهوا جيدا طلبتنا الأفاضل #التلخيص مهم جدا في شهادة البكالوريا أغلب الأحيان عليه 3 نقاط
يعني 3×المعامل 6 = 18 نقطة..... تقريبا 18 نقطة تضيع وقيس على ذلك باقي الشعب حسب المعامل

🔴كيفية تلخيص نص أدبي : ركزوا جيدا

🔴فهم النص : كيفية فهم النص

🔶_أولا قراءة النص الأدبي قراءة دقيقة وبتأنٍ قصد الفهم والإستيعاب الكامل لمحتوى النص
🔶_إستخراج الكلمات الصعبة وشرحها وإيضاح الكلمات التي تؤول بيننا وبين الفهم الصحيح
🔶_وضع خط على الكلمات المفتاحية والعبارات الأساسة التي تشكل موضوع النص وأفكاره

2🔴_ هيكلة_النص :
🔶_إستخراج أفكار النص وترتيبها

3🔴 تحرير النص
نشرع في كتابة التلخيص الذي يعطينا فكرة سريعة وعامة عن مضمون النص حيث نراعي فيه :

🔶_ترتيب الأفكار وانسجامها
🔶_إضافة أسلوبنا الخاص على التلخيص بحيث يكون التلخيص بأسلوب ولغة جديدتين
🔶_الإبتعاد عن الألفاظ التي استخدمها الكاتب مستخدما مرادفات عنها
🔶_مراعاة قواعد اللغة وإستعمال اللغة الصحيحة والأسلوب الواضح والبسيط
🔶_مراعاة حجم التلخيص: أن يكون ربع أو ثلث النص الأصلي الانتباه للحجم إذ يتحول الشعري إلى الثلث (القصيدة من 10 أبيات تصبح في #حدود 3 اسطر تقريبا )
و النثري إلى الربع (نص نثري من 40سطرا يصبح 10اسطر )
️توزيع نقطة التلخيص يكون على
🔶الحجم و الأسلوب الخاص السليم و الأفكار مضمونها و عددها و ترتيبها

⛔#تنبيه على الطالب أن لا يذكر إسم الكاتب أو أن لا يقول إستهل الكاتب وماشابه ذلك،

🔴نموذج للتلخيص🔴
🔸️قصيدة من عشرة أبيات للشاعر علي بن محمد بن مليك الحموي (من الكتاب المدرسي):

🔴يا صاح دعني من ذكرى الحبيب ومن
بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ

🟠وليس في ربة الخلخال لي أرب
وخاتم الأنبياء القصد و السول

🟡محمد بن الذبيحين الشفيع لنا
هذا حديث صحيح عنه منقول

🟢طه و ياسين كهف الأنبياء ومن
عليه قد أنزلت حم تنزيل

🔵خير النبيين في فضل و في كرم
وما سواه فمرجوح و مفضول

🟣ماضي العزائم و الأبطال في قلق
مهند من سيوف الله مسلول

🟤و بالهدى رحمة للعالمين أتى
مبشرا و لكل منه تنويل

⚫منك الشفاعة أرجو في المعاد غدا
في يوم لا نافع قال و لا قيل

🟠لأَن لي فيك كنز الرجا أملا
و أنت يامطَلب الراجين مأمول

🔴فلو أصير ترابا في هواك فلا
أسلو لأني على الأشواق مجبولُ

🔶التلخيص 🔶
لم تعد لي حاجة في ذكريات الحب و النساء لأن حب للرسول صلى الله عليه وسلم أهم عندي لفضله في الدين و الخُلق و تميزه على كل الأنبياء . شفاعتُك و لقاؤك منتهى أملي .

الأستاذ وليد للأدب العربي
 
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