أعظم باب للخير و الاجر للأموات و الأحياء

السلام عليكم احبتي في اللمة الطيبة

يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : «سبعٌ يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من عَلّم علماً

أو أجرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورّث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر لهُ بعد موته».



الماء

اهم حاجة يعيش بيها الانسان و اكبر حاجة ما نقدروش نصبروا على فقدانها

سواء للشرب او للتنظيف او للعبادة

و نهار يكون الما قليل او ناقص راح تكون غبينة كبيرة و يكون مشكل كبير



و من زمان قامت حروب و أقيمت حضارات من اجل الماء و بسبب وجود الما



في الجزاير كاين اماكن مازالها تعاني من شح هته المادة او من سوء تسييرها

لذالك البيت اللي فيه بير يعتبر بيت فيه كنز ثمين و ثمين تاع الصح



في احدى البلديات المجاورة لنا

لما كنا نزوروها في السابق في المسجد الوحيد الموجود فيها كنا نلاحظ

قلة مياه الطهارة و الوضوء كنا نحس ان اهل البلدية صح مغبونين

اليوم زرت تلك البلدية لقيت الحال تغير على عكس السابق اليوم لقينا الما

متوفر بل لقينا اهل البادية و اهل البلدية يعمروا في البادن و لي سيتيرن



سقسيت احد المصلين عن السبب

صراحة عجبتني الفكرة بزاف فحبيت نخبركم بيها



قال قبل فترة كانت هناك استاذة من ها البلدية اصابها مرض و توفاة بسببه

و تركت مبلغ من المال و كان ابوها احد عمار المسجد و عارف احتياجات المسجد

طبعا اهم حاجة كان يحتاجها المسجد هو الما بل اهم حاجة الناس كانت محتاجتها



فكر والد المرحومة انه يحفر بير بمال بنته و يكون صدقة عظيمة جارية على بنته



و فعلا هو اللي كان

حفر البير و كان فيه ما بكمية مليحة نحات الغبن على زوار و سكان البلدة



تخيلوا معايا كل انسان يشرب او يتوضا او ينظف المسجد او اي طير او حيوان او شجر او ثمر او زهر

يشرب من هاذ البير شحال اجر راه يلحق المرحومة

يعني والله شي كبير و اجر عظيم



صراحة عجبتني الفكرة و عجبني المشروع منفعة للأحياء و اجر عظيم و صدقة جارية على الأموات



ربي يرحم كل اموات المسلمين