الرؤيا الغريبة ـ رؤية الكعبة و الصلاة داخلها

السلام عليكم أحبتي الغاليين

في سنة ألفين و خمسة عشر

كنت أمر بصعوبات بالغة في الحياة و كنت محتاج ألى شيء يخلينا أثبت

كنت مشتت التفكير بين أمور صحية و اخرى مادية

و كنت قليلا ما أغفو في الليل و كان عقلي دائم التفكير في الحال و المآل



في أحدى الليالي صليت ركعات و كان كل اهل بيتي نيام

ياااه ليتني أجد هذا الإطمئنان لانام ساعة نوم الصبيان

جال خاطري بعيدا بعيدا و أنا أناظر هبة و ساجدة و اسلام تارة

و يخترق بصري تارة اخرى نافذة الغرفة التي لا زجاج فيها يشغلني النيلون الذي أبلاه الصقيع

و بدأت نسمات البرد تلهو به ذهابا و إيابا محدثة طقطقة أشبه بالموسيقى الهادئة



احتضنت وسادتي كعادتي و اغمضت جفوني باحثا عن نوم و لو لوقت يسير



لا اعلم ان طال نومي او قصر



في ساحة الحرم المكي امام باب الكعبة بأمتار

وسط المعتمرين او الحجاج

اقف اصلي و على يميني زوجتي تصلي ايضا



و كنت اجتهد بالدعاء و اجهش بالبكاء و الخشوع

كان البيت عامرا

و جو رائعا

و رائعة المسك و البخور تملآن المكان

الكعبة كانت في اجل صورها و اجملها

و بابها كان مرتفعا ذهبيا مزخرفا و عظيما

كان الجو كالربيع القديم

شمس ليست حارقة

و لا برد يصفع



كان المشهد من عالم الخيال

و الفرحة لا يسعها الجوف

كيف لا و انا في اعز مكان على القلب

الروح كانت تسبح كأرواح الملائكة



الجو و المكان و الريح و الروح كل شيء كان عبارة عن طهارة

طهارة مادية و روحية



صليت ركعتين و حينما سلمت وجدت زوجتي تدعوا و ترفع يداها بالدعوات

و انا في بحر من الدموع المنهمر على خدودي



في هته اللحظة يقف احد الشيوخ و كان صاحب لحية بيضاء كثيفة

وضع يده على كتفي و قال من أي بلاد أنت

قلت له انا من الجزاير

فقام من مكانه و صعد سلما عند باب الكعبة و نادى بصوت عال

ابا عبد الرحمن هات الفاتيح

لينهض احد الحجاج و هو يحمل مفاتيحا من الحجم الكبير مثل مفاتيح الصناديق القديمة

و فتح ذالك الشيخ باب الكعبة

و نادى بأعلى صوته

يا حجاج لا احد يقوم من مكانه

إلا الأمين الجزايري و إشار إلي أن اقترب منه

و امرني بصعود باب الكعبة

و انا في دهشة و حيرة من امري

ثم قال لي صلي داخل الكعبة في اي مكان شئت

فعلا ولجت الكعبة و انا احدق داخلها و اشم عبقها و ريحها الزكي

و اناظر جدرانها و ارضها الطيبة الطاهرة

و سقفها العالي و اشياء اشبه بالاواني القديمة تستخدم للبخور



اخترت زاوية و كانت والله اعلم التي تقابل الركن اليماني

صليت ركعتين داخلها بكل خشوع كاننا في السماء

كأنني فوق السحاب و لست على الارض



ركعت و سجدت و تلوت و بكيت و دعوت

و كنت كل تارة آخذ نفسا عميما أتمتع بتلك الرائحة الطيبة



كأنني دخلت الجنة او مت و انا في البرزخ

لا أعلم و لكن عشت لحظات لست في العالم هذا

لحظات لا اقدر على وصفها و لا يحسها الا من عاشها او شاهدها



في اليوم الموالي تذكرت الرؤيا و علمت انها رسالة مهمة

لكن كيف الله اعلم اين السر في هكذا رؤيا عظيمة



بعد هته الرؤيا بيومين تصلني رسالة

إنسان يهديني عمرة بكافة التكاليف ذهابا و إيابا و أكلا و شربا

بشرط الدعاء له بالصلاح و بالذرية



فعلا كانت سبب عمرتي و كانت هدية من السماء قبل ان تكون من الارض

الحمد لله اعتمرت و مشيت الارض التي وطأها محمد حبيبي صلى الله عليه و سلم

و الارض الطاهرة التي وطأها الصحابة رضوان الله عليهم

و استشهد فيها حمزة رضي الله عنه

و مشيت على ارض وطأها جبريل و نزل فيها الملائكة بالرحمات

زرت مهبط الوحي و ميلاد خير البشر و زرت قبر و مسجد خير البشر

صليت في الروضة و دعوت و وصلت الى احساس انها قطعة من الجنة

ما اعظمها مشاعر و مواطن و اماكن

فالله الله لمن يملك مالا ان يعتمر يغسل روحه و قلبه من خبث الدنيا و وسخ الذنوب

لا تفرطوا يا من تملكون المال

فهي رحلة فارقة في حياة كل زائر حسنت نيته و حلل ماله



اللهم ارزق كل مار من هنا عمرة و حجا في القريب العاجل

الامين محمد