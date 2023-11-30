ستايل Dimension Light / Dark - XenForo 2 Style للزين فورو

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عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
المشاركات
13
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النقاط
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العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعزائي زوار وأعضاء منتدى أمواج البحر الكرام.. أقدم لكم ستايل Dimension Light / Dark للجيل الثاني الغني عن التعريف

Xebfm_Dimension Light Dark - XenForo 2 Style 2.2.9.jpg



يعد البعد الفاتح / الداكن سمة بسيطة لـ xenforo مع تأثير رأس فريد. بمجرد التمرير، ينهار رأس المنظر في شريط ثابت في أعلى الصفحة، مع تعتيم صورة الخلفية أيضًا، مع التركيز على روابط التنقل الخاصة بك. السمة مليئة بالميزات القابلة للتخصيص والتي يمكن تمكينها أو تعطيلها بسهولة من داخل لوحة تحكم المسؤول.

قالب واحد معدّل فقط - يحتوي هذا المظهر على ملف قالب معدّل واحد فقط، مما يعني أن الترقيات سهلة للغاية!​
  • ستايل خفيف وسريع​
  • خالي من الأخطاء البرمجية​
  • يتوافق مع جميع اصدارات الهواتف والحواسيب والاجهزة الالكترونية​

Xebfm_Dimension Light Dark - XenForo 2 Style 2.2.9.jpg


النسخة ليست مجانية لكن في أمواج البحر هدي وهذا رابط النسخة المدفوعة Xenforo Themes - Dimension - XenFocus

للمعاينة ستايل Dimension Light / Dark - XenForo 2 Style للزين فورو
التحميل : إعادة توجيه...
 
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