ستايل تيتان/TITAN للجيل الثاني XENFORO هدية من منتدى أمواج البحر

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عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
المشاركات
18
نقاط التفاعل
7
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعزائي زوار وأعضاء منتدى منتدى اللمة الجزائرية.. أقدم لكم ستايل تيتان/Titan للجيل الثاني الغني عن التعريف

Titan Xebfm Com 2.jpg
Titan هو ستايل مواقع الألعاب المثالي للزين فورو، وهو يعتمد على صورة خلفية كبيرة غير واضحة خلف شريط التنقل وأشرطة الفئات. قم بتعيين ما يصل إلى 6 صور خلفية عبر إعدادات السمة لتغيير نظام الألوان بالكامل، واسمح لأعضائك باختيار صورهم المفضلة من مجموعة محددة مسبقًا!

قالب واحد معدّل فقط - يحتوي هذا المظهر على ملف قالب معدّل واحد فقط، مما يعني أن الترقيات سهلة للغاية!
  • ستايل خفيف وسريع
  • خالي من الأخطاء البرمجية
  • يتوافق مع جميع اصدارات الهواتف والحواسيب والاجهزة الالكترونية
titan Xebfm com.jpg


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النسخة ليست مجانية لكن في أمواج البحر هدية لكم أحبابي هذا رابط التحميل
 
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