[XN2.2] تحميل إضافة Better Google Analytics 1.0.10

عبدو شنوي
:: عضو منتسِب ::
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- 28 نوفمبر 2017
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- يمكنك خدمة جافا سكريبت لبرنامج Google Tag Manager من نطاقك الخاص
- عادةً، يفرض Google على المتصفحات إعادة تنزيل JavaScript كل 15 دقيقة، مما قد يؤثر على سرعة عرض موقعك. إذا اخترت عرضه من نطاقك الخاص، فسيتم تعيين الوقت بين عمليات إعادة التنزيل على 30 يومًا. كما يسمح لك بخدمتها من حافة الشبكة (على سبيل المثال، المخزنة مؤقتًا في مراكز بيانات Cloudflare).
- استخدام Google Analytics API من أجل:
- الإعداد/التكوين
- اختيار معرف القياس الموجود
- يمكنك بشكل اختياري إنشاء مصدر بيانات/موقع جديد
- إعداد أبعاد مخصصة خاصة بـ XenForo لإعداد التقارير
- إعداد التقارير من داخل منطقة إدارة XenForo
- جمع البيانات الخلفية
- الإعداد/التكوين
- القدرة على تتبع نظام تراكب XenForo كمشاهدات للصفحة
- تتبع الأعضاء المسجلين عبر أجهزة متعددة
- تتبع النمط المستخدم
- تتبع العقد
- تتبع المواضيع
- مع أو بدون العلامة الأولى للموضوع
- تتبع الأخطاء من جانب العميل
- أخطاء وحدة التحكم
- أخطاء جافا سكريبت
- لا يتم تحميل الصور
- تتبع تسجيلات المستخدم وتسجيلات الدخول
- يتضمن كيفية التسجيل/تسجيل الدخول (على سبيل المثال نوع الحساب المتصل)
- تتبع المواضيع الجديدة
- والردود
- تتبع منشورات الملف الشخصي الجديدة
- والتعليقات
- تتبع المحادثات الجديدة
- والردود
- تتبع رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها وفتحها
- يتضمن موضوع البريد الإلكتروني
- تم الانتهاء من جمع البيانات الخلفية (متعددة الخيوط مع نظام وعد Guzzle بحيث لا يؤدي إلى إبطاء الإرسال الجماعي لرسائل البريد الإلكتروني).
- تتبع مشاهدات/تنزيلات المرفقات
- تتبع المستخدمين باستخدام أزرار مشاركة XenForo
- يتضمن النظام الأساسي الذي يشاركون فيه
- تتبع المستخدمين باستخدام نظام الإشارات المرجعية الخاص بـ XenForo
- تتبع ترقيات المستخدم مثل التجارة الإلكترونية
- الآراء
- بدء الخروج
- شراء
- تتبع مرات الظهور والنقرات في Google AdSense
- تتبع مجموعة المستخدمين الخاصة بالمستخدم (قم بتعيين مجموعات المستخدمين بترتيب الأولوية حتى يتم تتبعها)
- تتبع الروابط من موجز RSS حسب المصدر/الوسيط
- تتبع الروابط من رسائل البريد الإلكتروني حسب المصدر/الوسيط
- تتبع استخدام نموذج الاتصال
- تتبع استخدام PWA والأحداث ذات الصلة
- تتبع التمرير لأسفل الصفحة
- تتبع مشاركة فيديو يوتيوب
- يبدأ
- تقدم
- مكتمل
- تتبع الروابط الصادرة التي يتم النقر عليها
- تتبع عمليات البحث في الموقع
- تقارير Google Analytics داخل مشرف XenForo
- خريطة في الوقت الفعلي توضح البلدان التي يتواجد فيها المستخدمون الموجودون حاليًا على موقعك
- خرائط الحرارة الأسبوعية
- الرسوم البيانية
- الإبلاغ عن الأخطاء من جانب العميل
التحميل إضافة Better Google Analytics
إضافة Better Google Analytics
الرابط الأصلي للإضافة : Add-ons - [DigitalPoint] Better Google Analytics
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